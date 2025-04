I commenti per la morte di Francesco, il Papa degli ultimi

L’annuncio ufficiale della morte di Papa Francesco è stato diffuso nella mattina del 21 aprile, il lunedì dell’Angelo, da casa Santa Marta, dal cardinale Farrell, il camerlengo.

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica

“Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato.

La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo.

Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanita’.

La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi”.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio

“Un grande pontefice che tutto il mondo ricorderà per essere stato il Papa della gente, il papa degli ultimi e mancherà. Mancherà anche a me perché avevamo uno straordinario rapporto personale. Un pontefice con cui si poteva parlare di tutto, come si può fare con il proprio parroco. Credo che sia questa la grande particolarità di papa Francesco come il suo carattere forte accompagnato da un grande senso dell’umorismo. Per noi cattolici lo dobbiamo vedere come un giorno particolare perché tornerà alla casa del Padre. A noi mancherà, a me mancherà”.

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia

“Con profondo cordoglio la Lombardia piange Papa Francesco. Guida coraggiosa e instancabile testimone di pace, il Santo Padre ha saputo parlare al cuore del mondo con umiltà, forza e tenerezza. Il suo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori.

A nome di tutta la Regione Lombardia, mi unisco al dolore e alla preghiera dei fedeli di tutto il mondo. Riposa in pace”.

Alessandro Alfieri, senatore della Repubblica

“Ha lottato contro la malattia per tornare fra il suo popolo. Ieri l’ha fatto per l’ultima volta in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi. Non ha mai abbandonato la sua missione. Il Papa degli Ultimi: dei poveri, degli emarginati. Grazie Francesco. Ora preghiamo per te”.

Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alle Relazioni Internazionali presso Regione Lombardia

“Un Papa diverso nella sensibilità dai suoi predecessori, ma di uguale grande fede. È stato certamente un Papa vicino agli ultimi, alle “periferie” della vita e attento alla fede di una Chiesa in uscita, non richiusa su sè stessa. Un Papa che non si è mai stancato di chiedere la pace e di lavorare instancabilmente per costruirla. Per lui una preghiera di suffragio piena di gratitudine. Il Signore lo accolga nella sua pace e doni alla Chiesa un nuovo Santo Padre per i tempi difficili che viviamo e che ci attendono”.

Samuele Astuti, consigliere regionale

“Lo ricorderemo come una guida carismatica e vicina ai più deboli. Nei suoi 12 anni di pontificato il mondo ha affrontato tante difficoltà ma mai ha fatto mancare la sua voce. Che la terra gli sia lieve, ciao Papa Francesco”

Carmela Tascone, ex presidente Acli Varese

“Grande vuoto e grande smarrimento. Non ci sono parole adeguate. Rimane il tanto bene seminato. Nessuno, a partire da noi cristiani, ha il diritto di disperderlo. Intanto, ringraziamo per il dono che è stato Papa Francesco. Egli continuerà a custodire tutti, a partire da coloro che sono poveri e che non hanno voce”.

Pietro Scidurlo, Presidente di Free Wheels

“Ci lascia un uomo che con il suo sorriso, la sua parola era davvero capace di far sentire la sua presenza accanto a ognuno di noi, come se ci camminasse accanto, anche lui col suo zaino, coi suoi pesi da trasportare, con i suoi limiti, con il suo esserci sempre per tutti e con la sua grande umanità.Lo ricorderemo sempre come il papà delle prime volte e tra queste purtroppo anche quella di aver indetto un anno Giubilare e non averlo potuto vivere a pieno. Ma anche il papà delle sorprese e, nonostante tutto, ultimamente ce ne ha fatte tante. Mi mancherà, mi mancherai Francesco, ci mancherà la tua guida”.

Rocco Cordì, Anpi Varese

“Fino al’ultimo le sue parole a favore dei più deboli, degli emarginati, dei migranti.Fino all’ultimo contro le guerre e il riarmo. Fino all’ultimo per la giustizia sociale”.

Giuseppe Adamoli

“L’apparizione estremamente sofferente di PAPA FRANCESCO ieri a San Pietro fra i “suoi” fedeli resterà nelle menti e nei cuori di tutti, cattolici e non. Sarà un elemento di profonda riflessione per tutti i governanti del mondo? Questa speranza non svanisca presto!”