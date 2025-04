Il centrodestra di Luino insiste sul Commissariato di polizia: “Più impegno sulla sicurezza”

“Senza voler alimentare allarmismi in tema di sicurezza, chiediamo alla giunta comunale di calarsi nella realtà e affrontare con la giusta attenzione alcune situazioni che ci stanno particolarmente a cuore: come è possibile infatti che di fronte alla insicurezza percepita dai nostri cittadini e commercianti, la risposta della maggioranza sia stata quella di bocciare la nostra proposta di istituire a Luino il Commissariato di Polizia?“. Lo fanno sapere in una nota i segretari cittadini di Luino di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (nella foto)

“Noi chiediamo più impegno per la sicurezza e soprattutto l’abbandono di politiche ideologiche volte all’accoglienza indiscriminata di chiunque. Chiediamo, ad esempio, che la Stazione sia presidiata e che la polizia locale sia impiegata con più efficacia in presidi sul territorio. Noi vogliamo dare il nostro contributo, ma ci aspettiamo un totale cambio di rotta da questa maggioranza, almeno nel suo ultimo anno di amministrazione“.