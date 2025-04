La comunità di Brinzio compatta: “Nessuno vuole la chiusura dell’asilo”

“Nessuno vuole la chiusura del nostro asilo infantile“. Così scrive il sindaco Massimo Piccinelli in una nota all’indomani della partecipata assemblea civica che si è svolta nella serata del 16 aprile, dopo il Consiglio comunale. “L’Amministrazione comunale – aggiunge – ribadisce la propria prontezza a continuare a sostenere economicamente l’Associazione Asilo, proprietaria della struttura, come già avviene oggi. Al contempo, si garantisce il massimo impegno nel valutare ogni possibile strada, con l’auspicio che tutta la comunità possa unirsi nel sostegno per garantire la continuità dell’asilo infantile di Brinzio”.

Alle proteste dei genitori dei bambini iscritti – che hanno annunciato per domenica 4 maggio in piazza Galvaligi una raccolta di firme a sostegno dell’asilo – si aggiungono le parole della preside dell’Istituto comprensivo Varese 2, Katia Gargano, cui afferiscono sia la materna, sia la scuola primaria di Brinzio

“È emerso in modo netto che la decisione non deriva da una scelta dell’istituto, né dell’Ufficio Scolastico Provinciale”, scrive il sindaco dopo aver ottenuto dal provveditore Giuseppe Carcano la disponibilità per un incontro nelle prossime settimane.

“Certo, il calo demografico è un problema reale, ma pare che “ai piani alti” qualcuno voglia servirsene come scusa per far arretrare servizi essenziali per la vita del paese, come appunto è la scuola dell’infanzia”, si legge ancora nella nota di Piccinelli, riportata in calce a questo articolo per intero.

“Dall’asilo quest’anno escono tre bambini e ci sono tre nuovi iscritti. Se lo scorso anno la scuola è rimasta aperta, e il numero degli alunni era sufficiente, perché quest’anno no?”, chiede il consigliere di minoranza Riccardo Branca. “La scuola dell’infanzia di Brinzio è l’unica statale in questa parte del Parco del Campo dei Fiori – aggiunge – Qui arrivano anche bambini da altri comuni ed è una grande risorsa per Brinzio, e in generale per tutte le famiglie dei comuni vicini. Il rischio è che la chiusura dell’asilo metta in seria difficltà anche la scuola elementare. Una perdita enorme per tutta la comunità”.

Per questo alcuni cittadini vorrebbero creare un camitato, per dare più forza alla raccolta firme e all’iniziativa dell’Amministrazione comunale con il Provveditorato nella speranza che da qui all’estate, quando sarà chiusa l’assegnazione dell’organico, si trovi una soluzione per mantenere aperto l’asilo di Brinzio, come chiede la comunità di Brinzio e la sua Amministrazione.

Di seguito, per esteso, la nota del Sindaco.