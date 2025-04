La Conforama Academy Varese conquista il pass per le finali nazionali Under 19

Ci sarà anche una squadra di Varese alle finali nazionali di basket under 19, la massima categoria giovanile dei canestri italiani. È la Conforama Academy che ha superato lo “sbarramento” degli spareggi superando nel match decisivo disputato a Calcinaia (Pisa) la Stella Azzurra Roma con il punteggio di 80-75.

Un traguardo importante per la società biancorossa che negli anni scorsi ha già conquistato sia il titolo under 15 nel 2023, sia quello under 17 nel 2022 (in questo caso in partnership con Pallacanestro Varese). La squadra, che è allenata da un coach di grande esperienza come Federico Danna, ha potuto contare sulle prove rilevanti del pivot Seini (già nazionale senior del Camerun) autore di 23 punti e di Veronesi che ha concluso a quota 16.

Nel turno precedente la Conforama aveva invece superato l’Academy Brescia in modo netto, 79-61: in quel caso Varese aveva mandato in doppia cifra ben cinque giocatori con Pinzi top scorer a quota 17 seguigo da Veronesi (15), Sartori (13), Lunardi (12) e Seini (11) a conferma di un gruppo eterogeneo e capace di andare a segno con tante “punte”.

La fase finale che porta allo scudetto si disputerà a Roma ed è imminente: da 28 aprile (il 27 la cerimonia di apertura) al 4 maggio sui prestigiosi campi del PalaTiziano di piazza Apollodoro e della LUISS. Al torneo sono ammesse 16 formazioni; l’Academy fa parte dell’ultimo gruppo di qualificate insieme a Reggiana, Vanoli Cremona e Don Bosco Crocetta Torino.