Lasciati conquistare dal ritmo travolgente della pizzica salentina con Varese Corsi

Energia, identità e tradizione: è questa la Pizzica, una tipica danza del Sud Italia che ancora oggi riesce ad unire. Nata come rito legato al tarantismo, è diventata una forma di espressione profonda e coinvolgente con un’alta carica espressiva.

A partire da martedì 6 maggio, dalle 21:00 alle 22:15 parte “Pizzica Salentina – Base“, un corso di 5 lezioni per imparare la tipica danza tradizionale. Pensato per chi ha già mosso i primi passi della pizzica, sarà un’occasione unica per approfondire la propria conoscenza di questa danza salentina, imparando nuove figure, coreografie più complesse e sfumature stilistiche.

Ma non è tutto, perché sabato 24 maggio dalle 20:00 alle 23:00 al salone di Piazza Motta si terrà una serata di prova e pratica gratuita. Dalle 18:00 alle 19.15 invece si potrà partecipare anche al laboratorio di Tammurriata, un’altra danza popolare tutta da scoprire.

Per avere maggiori informazioni sul corso e per iscriversi cliccare qui o contattare gli insegnanti al numero 3396781754.