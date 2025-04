Oltre 150 neurochirurghi italiani e internazionali attesi a Gravedona per il congresso “Mistake on the Lake”

Il 10 e l’11 aprile 2025, l’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona e Uniti ospiterà un evento di rilevanza internazionale: il congresso “Mistake on the Lake”, incentrato sulle complicanze in Neurochirurgia.

L’iniziativa, ideata dal Dr. Daniele Bongetta (direttore FF del reparto di neurochirurgia del Fatebenefratelli di Milano) e dal Dr. Cesare Zoia, varesino, primario del reparto di Neurochirurgia di Gravedona da maggio 2023, si propone di approfondire le sfide quotidiane affrontate dai professionisti del settore. (nella foto l’equipe del reparto di Neurochirurgia di Gravedona: da sinistra Dr.ssa Elisabetta Peppucci, Dr. Andrea Montalbetti, Dr.ssa Giorgia Piras, Dr. Cesare Zoia, Dr.ssa Roada Bucpapaj)

Discutere le complicanze è cruciale per comprendere al meglio come gestire situazioni complesse che possono sorgere durante gli interventi neurochirurgici. Durante il congresso, alcuni dei migliori neurochirurghi europei condivideranno esperienze pratiche e casi reali, presentando soluzioni innovative a problematiche legate a interventi particolarmente complessi.

Con una partecipazione di oltre 150 neurochirurghi italiani e internazionali (sono accreditati medici da 24 paesi stranieri) l’evento rappresenta una preziosa opportunità di aggiornamento professionale e confronto con una faculty di fama mondiale. Un’occasione unica per favorire la crescita della disciplina e migliorare la qualità delle pratiche chirurgiche.