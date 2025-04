“Racconti Bestiali”: a Materia un viaggio fotografico nella natura con Marco Colombo

Dalle profondità del mare fino ai boschi del nostro Paese: mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 21.00, Materia Spazio Libero di Castronno (Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno) ospiterà Marco Colombo, naturalista, fotografo e divulgatore scientifico, per una serata-evento dal titolo “Racconti Bestiali, 25+ anni di fotografia in natura”.

Un incontro che promette di essere un vero e proprio viaggio immersivo nella biodiversità italiana, raccontata attraverso immagini spettacolari, curiosità scientifiche, aneddoti e momenti indimenticabili raccolti in oltre 25 anni di attività sul campo.

Dai lupi ai cervi volanti, dalle balenottere ai tassi: Marco Colombo guiderà il pubblico alla scoperta degli animali più straordinari che popolano boschi, montagne, fondali e coste della nostra penisola, con uno sguardo attento alla conservazione ambientale e alla divulgazione scientifica.

Colombo è laureato in Scienze Naturali, guida ambientale escursionistica, istruttore subacqueo e docente al Master in Comunicazione della Scienza dell’Università dell’Insubria. Ha pubblicato articoli e reportage fotografici su testate come National Geographic Italia, BBC Wildlife, Focus Wild, ed è consulente scientifico del programma GEO su Rai3. Le sue fotografie sono state premiate nei principali concorsi internazionali, tra cui tre volte al Wildlife Photographer of the Year.