Seconda tappa del tricolore: Andrea Crugnola vuole rivincere il Rally Piemonte

Le meravigliose strade delle Langhe fanno da sfondo al secondo appuntamento stagionale con il CIAR Sparco, il Campionato Italiano Assoluto di Rally di cui il varesino Andrea Crugnola è pluricampione in carica. Il pilota di casa Citroen prende il via del Rally Piemonte da secondo in classifica visto che nella tappa di apertura, il “Ciocco” ha chiuso di un soffio (appena 6 decimi!) alle spalle di Giandomenico Basso.

Rispetto alla gara toscana, quella di Alba e dintorni scatta con il bel tempo anche se le previsioni indicano un peggioramento netto per domenica, ultima giornata di prove speciali. Il duello tra Basso e Crugnola è sulla carta il motivo di maggior interesse del “Piemonte” ma sarebbe ingiusto e poco logico ridurre a loro la lotta per il podio. L’esperto pilota veneto ha scelto di nuovo la Skoda Fabia per affrontare la prova, stesso tipo di vettura adottato da Bostjan Avbelj, Roberto Daprà, Alessandro Re e Simone Campedelli solo per fermarsi ai principali iscritti. Attenzione anche alle Toyota Yaris affidate a Fabio Andolfi e Marco Signor, altri due che potrebbero farsi notare.

Il “Piemonte” avrà molti occhi addosso anche perché segnerà di fatto l’esordio della nuova Lancia Ypsilon HF Rally4, la vettura con cui la Casa torinese, che ha fatto la storia, torna a misurarsi in modo ufficiale nel mondo dei rally. Saranno otto quelle impegnate in classe Rally4, con il giovane finlandese Tuukka Kauppinen tra i concorrenti più interessanti di questo gruppo.

Tornando a Crugnola, il “contorno” è quello di sempre: con Andrea ci sarà Pietro Ometto sul sedile di destra della Citroen C3 Rally2 preparata dal team FPF, gommata Pirelli con i colori della scuderia EASI. Crugnola figura già nell’albo d’oro avendo vinto la classifica assoluta nel 2023 e quella “italiana” nel 2022 (fu secondo nell’assoluta dietro a Gryazin) ma il campione uscente della gara piemontese è proprio Basso che nel 2024 chiuse davanti a tutti. Crugnola invece uscì di strada e dovette accontentarsi del 12° posto in quello che fu l’unico errore pesante di tutta la sua campagna tricolore.

Il “Rally Piemonte” scatta venerdì sera con la Power Stage (la breve prova-spettacolo che assegna punti per la classifica tricolore) di Alba. Tredici in tutto le prove speciali previste, nove al sabato e le ultime tre alla domenica per un totale di quasi 113 chilometri cronometrati come da “formato” prescelto per il CIAR 2025. Tra i partecipanti anche la giovane navigatrice di Castiglione Olona, Alessia Vanzini, che affiancherà una delle tre iscritte per il trofeo femminile, Maira Zanotti, su una Toyota Yaris di classe R1 T Naz.