Striscione choc a Luino, offese alla Resistenza davanti ai licei

Sconcerto questa mattina, sabato 12 aprile, a Luino per alcuni striscioni che riportavano i simboli di Blocco Studentesco e alcune frasi oltraggiose nei confronti della Resistenza: “La Resistenza è una cagata pazzesca, lo dice anche l’ANPI”, diceva una di queste.

Lo striscione, posizionato nella zona dei licei, è stato rimosso da alcuni cittadini. Sul fatto indagano la polizia locale e la Digos.

L’episodio sembra collegato a quanto accaduto pochi giorni fa a Palazzo Verbania, durante un incontro tra studenti delle scuole superiori e alcuni rappresentanti dell’ANPI, nel corso del quale si sono sfiorati momenti di tensione.

A seguito di quell’evento, l’onorevole Andrea Pellicini aveva presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione Valditara nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda lo striscione, sono in corso ulteriori indagini e verranno visionati gli impianti di videosorveglianza. Riprovazione per l’accaduto è stata espressa dal consigliere regionale Samuele Astuti: “La provincia di Varese non è purtroppo nuova ad atti di questo genere, sconcertanti. Questo vuol dire che bisogna impegnarsi sempre di più, a partire dalle scuole, per raccontare a ragazze e ragazzi che cos’è successo nella prima metà del Novecento e qual è il senso della Resistenza. E ricordare anche a loro che se oggi viviamo in un mondo libero è grazie a quelle donne ea quegli uomini che hanno sacrificato la loro vita”.