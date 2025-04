Teatro civile a Busto Arsizio: otto ragazzi portano in scena l’orrore e la speranza

Di fronte alle sfide e ai pericoli del nostro tempo, un gruppo di ragazze e ragazzi coraggiosi ed entusiasti presenta “The Trial of God”, ispirato ad un’opera di Elie Wiesel, in scena sabato 3 maggio 2025 alle ore 20,30 al Teatro Sant’Anna a Busto Arsizio.

Otto individui, una locanda, un processo: Dio se ne infischia degli uomini? O è vittima della sua stessa creazione? Una storia senza tempo, la nostra storia. La storia di chi ha vissuto ed ha sofferto, di chi ha perso, di chi è rimasto. Di chi è senza comunità, e cammina sulla polvere lasciata da essa. Chi è il carnefice? Forse chi uccide? O forse chi resta a guardare?

Tratto dall’opera “Il processo di Shamgorod” di Elie Wiesel, premio Nobel per la pace 1986 e superstite della Shoah, The Trial of God tratta temi universali ed eterni: l’amore, la guerra, il rimorso, la morte, la fede.

Otto ragazze e ragazzi, affascinati dal testo di Wiesel che mette in scena i sopravvissuti ad un pogrom mentre si interrogano sulla presenza di Dio nel momento dell’orrore, hanno rielaborato il testo come strumento per comprendere ed agire nella nostra realtà. L’obiettivo del loro lavoro è criticare l’indifferenza, costringere gli spettatori a pensare, a non rimanere passivi di fronte alla violenza, all’odio religioso, alla sopraffazione.

E lo strumento scelto per questo scopo, che è difficile da conseguire ma assolutamente necessario ai giorni nostri, è il teatro, soprattutto nelle mani di giovani che lo producono attraverso un lavoro collettivo di scrittura, riflessione, discussione, azione.

Per questo, proprio quando fuori si affilano i coltelli, il teatro è indispensabile.

La regia è di Nicole Trevisan Gioffrè, gli attori sono Andrea Baltieri, Lucia Bastone, Luca Fiore, Iris Ghidoni, Angelica Passeri, Giada Russo, Emanuele Sarais e Nicole Trevisan Gioffrè.

Lo spettacolo sarà in scena sabato 3 maggio 2025, ore 20.30, presso teatro Sant’Anna (a Beata Giuliana) a Busto Arsizio, con offerta libera per far fronte ai costi del teatro. A sostenere gli studenti anche Amici di Angioletto e il Comitato Soci Coop.

Per info sullo spettacolo e per prenotare.