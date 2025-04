Vittoria Fontana e Virginia Troiani convocate per i World Relays di Guangzhou

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato le convocazioni della squadra italiana in vista delle World Relays, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio a Guangzhou (Cina), sul prestigioso tracciato del Guangdong Olympic Stadium. Si tratta della settima edizione della rassegna mondiale interamente dedicata alle staffette di atletica leggera.

Saranno 32 gli atleti italiani (16 uomini e 16 donne) impegnati nelle cinque discipline previste: 4×100 e 4×400 maschile e femminile, oltre alla 4×400 mista. Novità assoluta è l’introduzione della 4×100 mista (donna-donna-uomo-uomo), già inserita nel programma olimpico dei Giochi di Los Angeles 2028. Le staffette gareggeranno per ottenere uno dei 14 pass disponibili (su 16 totali) per i prossimi Mondiali di atletica in programma a Tokyo a settembre.

Tra le convocate azzurre figurano anche le varesotte Vittoria Fontana e Virginia Troiani, rispettivamente inserite nelle formazioni della 4×100 femminile e della 4×400 femminile. Un’opportunità per la spinter di gallarate e per la quattrocentista bustocca di mettersi in luce a livello mondiale.

Le finali delle sei staffette si disputeranno tutte nella giornata di domenica 11 maggio, durante il primo pomeriggio italiano. L’appuntamento rappresenta un banco di prova cruciale per la nazionale, sia in chiave mondiale sia in prospettiva olimpica.