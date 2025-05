A Casorate Sempione il 7° stage giovanile di Musica d’Insieme

Torna per la sua settima edizione lo Stage Giovanile di Musica d’Insieme, un appuntamento ormai consolidato per la formazione e la crescita dei giovani musicisti del nostro territorio. L’iniziativa si svolgerà sabato 10 e domenica 11 maggio alla palestra comunale di Casorate Sempione, trasformata per l’occasione in spazio musicale e didattico.

Lo stage, organizzato dal Corpo Musicale “La Casoratese Aps” in collaborazione con l’Accademia Musicale “Arturo Toscanini” e con il patrocinio del Comune di Casorate Sempione e dell’ANBIMA Lombardia, coinvolge ragazze e ragazzi dai 9 ai 20 anni, con la partecipazione anche di studenti over 20 iscritti a scuole bandistiche. I partecipanti provengono da bande e istituti scolastici delle province di Varese, Como, Milano e del Piemonte.

Le due giornate saranno dedicate allo studio e all’esecuzione di brani per orchestra di fiati, con prove d’insieme e per sezioni sotto la direzione dei maestri Emanuele Maginzali e Diego Pavanello. Oltre alla parte artistica, lo stage valorizza aspetti fondamentali come la collaborazione, l’ascolto reciproco e la crescita personale attraverso la musica.

Domenica 11 maggio alle ore 15:00, al termine dello stage, si terrà il concerto finale aperto al pubblico presso la palestra comunale di Casorate Sempione (ingresso gratuito).

In apertura, si esibiranno anche gli allievi delle scuole secondarie a indirizzo musicale “Majno” di Gallarate e “Orlandi” di Cassano Magnago.

L’organizzazione fornirà ai partecipanti anche pasti e merende garantendo un’accoglienza completa e sicura.

Per ulteriori informazioni:

Contatti Tel. 351.696 0061

Email: Info@lacasoratese.it

Web: http://www.lacasoratese.it/

Facebook/Instagram : lacasoratese