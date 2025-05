A Gavirate invariati costi e servizio di smaltimento dei rifiuti. Ma dal prossimo anno si cambia

Le tariffe della Tari non cambieranno, almeno per quest’anno. Il consiglio comunale di Gavirate, che si è svolto lo scorso 30 aprile, ha definito per il 2025 di proseguire con il modello adottato negli anni passati. Ci saranno tre rate e i costi resteranno invariati salvo una piccola variazione di 5 o 6 euro in più, per sostenere le famiglie in difficoltà, come indicato dalla normativa, in quanto la TARI è una tassazione che serve a coprire i costi integrali del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Questo, però, ha raccontato l’assessore Orlandi, sarà l’ultimo anno: dal 2026 si dovrà adottare un modello più rispondete alla normativa attuale e alle direttive dell’ente nazionale. Nel corso del 2025, dunque, si definirà un sistema che risponda meglio alle dettato normativo.

Quello della tassa dei rifiuti è stato l’ultimo punto all’ordine del giorno di un consiglio comunale che ha vissuto momenti anche vivaci, dove le opposizione non hanno mancato di pungolare la maggioranza, più su questioni metodologiche che di contenuto.

La prima osservazione è arrivata dal capogruppo di opposizione Simone Foti sulla convocazione del consiglio comunale non rispettosa del regolamento, un appunto a cui ha risposto il segretario comunale spiegando che si è trattato di un problema legato alla Pec.

Contestata anche la scelta di decidere una variazione urgente di bilancio, del valore di oltre 17.000 euro, per la potatura delle piante, scelta che entrambi i gruppi all’opposizione, Gavirate s’è desta e Vivere Gavirate, hanno definito più una mancanza di programmazione che un intervento in urgenza.

Simone Foti ha poi contestato i tempi stretti per studiare la corposa documentazione allegata alla rendicontazione della gestione economica 2024, appunto che il sindaco Massimo Parola ha rigettato perchè i documenti erano stati depositati nei tempi utili.

L’esercizio, spiegato dall’assessore Orlandi, si è chiuso con un saldo positivo di 6.320.000 euro di cui circa la metà inesigibili. E proprio sui 3 milioni che, invece, potevano essere spesi è arrivato l’appunto del capogruppo di Gavirate s’è Desta che ha parlato di mancati servizi per i cittadini e non di risparmio.

Foti ha poi incalzato la maggioranza a dettagliare maggiormente le cifre indicate come variazioni di bilancio a cui hai risposto il vicesindaco Roberto Zocchi.

180.000 euro andranno al piano asfalti, definito dall’ufficio tecnico in base alle esigenze e alle urgenze, a cui sono collegati i 170.000 euro destinati a opere di urbanizzazione, Verranno stanziati 150.000 euro per interventi ordinari e straordinari negli uffici comunali come le scuole e le tre ville del municipio. 85.000 euro sono destinati a interventi migliorativi degli impianti sportivi: la realizzazione di un’area lanci per l’atletica e un campo multifunzionale attiguo al PalaSportiva. Cinquantamila euro, infine, andranno per rifare completamente l’impianto di depurazione e scarico dell’area camper.

Sui 300.000 euro che serviranno alla riqualificazione dell’incubatoio di Groppello, il vicesindaco Zocchi ha rinviato la presentazione dell’intero progetto quando sarà definito il piano esecutivo e andranno affidati i lavori.