A Samarate un incontro per raccontare il Libano “plurale”

Venerdì 23 maggio 2025 nella Sala San Rocco, in via Statuto 15 a Samarate, Padre Damiano Puccini, missionario in Libano, racconterà la sua esperienza, partendo dalle parole di Papa Giovanni Paolo II: «il Libano è più di un paese. E’ un messaggio di pluralismo per l’Oriente e l’Occidente». (Foto: la cattedrale cristiano-maronita e la moschea Al Amin a Beirut; photo credit: Flickr).

Padre Damiano dal desiderio di lanciare un messaggio di perdono e condivisione ha fondato con altri cristiani e non l’Associazione “Oui pour la vie” che offre un aiuto concreto alle persone in difficoltà di ogni appartenenza religiosa e provenienza, attraverso la gestione di una cucina che prepara 400 pasti al giorno, un ambulatorio rivolto ai malati di AIDS e varie forme di dipendenze, una scuola che propone corsi per bambini analfabeti.

La serata, promossa dalla Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” di Samarate, inizierà alle ore 21.00.

Al termine dell’incontro sarà anche possibile donare un contributo a favore delle opere promosse e sostenute dall’Associazione “Oui pour la vie”.