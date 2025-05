A Varese la prima mostra monografica su Nando Rossi: l’omaggio a un grande artista dimenticato

Dall’8 maggio al 15 luglio 2025, lo Spazio Arte IFC – UNIPOL Ass.ni di Piazza Monte Grappa 12 a Varese ospiterà la prima mostra monografica dedicata a Ferdinando “Nando” Rossi, illustratore e artista pubblicitario di straordinario talento, rimasto a lungo nell’ombra per un clamoroso errore di catalogazione che lo ha confuso con un altro autore.

Il percorso espositivo, curato dalla dott.ssa Chiara Pianalto in collaborazione con la famiglia Rossi, vuole restituire al pubblico e alla storia dell’arte italiana la giusta collocazione di un protagonista del Novecento grafico e pubblicitario.

Un progetto di valorizzazione più ampio, nato da quasi quattro anni di ricerche, ha permesso di ricostruire l’opera e la biografia dell’artista, originario di Soresina, classe 1916.

Nando Rossi ha mostrato fin da giovanissimo una spiccata inclinazione per il disegno, che lo ha portato a studiare all’Accademia di Belle Arti di Brera e successivamente a collaborare con le più importanti firme e aziende dell’epoca. Tra i suoi lavori più rilevanti figurano campagne per marchi come Rinascente, Marzotto, Martini, Golia, Plasmon e Recoaro.

È stato direttore artistico de La Cucina Italiana, per la quale ha firmato tutte le illustrazioni del magazine e dei libri delle sorelle Gosetti, e ha collaborato anche con la rivista internazionale Architectural Digest.

La sua carriera si è svolta principalmente a Milano, fulcro delle migliori agenzie pubblicitarie, senza mai abbandonare la passione per la pittura e la scrittura, che ha coltivato fino alla sua morte, avvenuta nel 1996.

La mostra sarà inaugurata con un vernissage il 7 maggio 2025 alle ore 18.30 e sarà visitabile fino al 15 luglio 2025 nei seguenti orari:

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 18.00

Sabato: 9.00 – 12.00

Domenica chiuso

L’iniziativa è promossa da IFC, da sempre punto di riferimento per eventi culturali a Varese, che celebra così il 25° anniversario dalla sua fondazione, rendendo omaggio al talento e alla sensibilità di un artista che ha saputo arricchire il panorama visivo italiano e internazionale.