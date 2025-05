Accordo tra ITS e college americani. Negli USA anche una delegazione della Fondazione Incom

Anche una delegazione bustocca negli Stati Uniti “in missione” con Regione Lombardia. Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo strategico tra la Rete delle Fondazioni ITS nazionale e l’American Association of Community Colleges. La collaborazione è stata ufficializzata presso l’Hudson Valley Community College di Troy (Stato di New York) alla presenza dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, che guida la delegazione di cui fanno parte i responsabili di 12 Istituti Tecnici Superiori lombardi. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione dei rappresentanti dell’ITS Incom di Busto Arsizio (Foto sotto).

Intesa ITS Italia e college Usa: i dettagli della firma

L’intesa mira a rafforzare i legami tra gli ITS italiani e i college statunitensi, promuovendo la mobilità di studenti e docenti, la co-progettazione di percorsi formativi e l’avvio di tirocini internazionali. Si tratta di un passo fondamentale verso la creazione di un ecosistema formativo transatlantico, capace di formare tecnici altamente specializzati in settori chiave come meccatronica, cybersecurity, sostenibilità ambientale e AI applicata all’industria.

Tironi: mettiamo in contatto il nostro sistema con il resto del mondo

“Siamo di fronte a un salto di qualità per l’intero sistema ITS”, ha commentato l’assessore Simona Tironi. “Abbiamo creato un ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti – ha proseguito – mettendo in connessione due realtà leader nella formazione tecnica. L’obiettivo è duplice: offrire ai nostri studenti esperienze formative d’eccellenza e rispondere con tempestività alla domanda di competenze del mercato globale”.

“Abbiamo aperto le porte a tutti gli ITS d’Italia – ha detto ancora Tironi – e ora lavoriamo per rendere il nostro sistema sempre più attrattivo e in contatto diretto con il resto del mondo”.

L’evento si è svolto con il supporto del Consolato Italiano e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali fondazioni ITS lombarde.

In missione istituzionale anche i responsabili di 12 academy lombarde

Della delegazione guidata dall’assessore Tironi fanno parte: Roberto Sella, direttore generale ITS Rizzoli e coordinatore Rete ITS Lombardia; Maria Rosaria Ramponi, direttrice ITS Incom; Marta Testa, responsabile amministrativa ITS Incom (Busto Arsizio/VA); Alessandro Mele, segretario generale e Anita Longo, direttrice IATH (Cernobbio/CO); Paolo Rizzetti, direttore ITS Machina Lonati (BS); Silvia Rosangela Speroni, coordinatrice corsi ITS; Luca Massone, presidente Fondazione AMMI (Monza) e Pierpaolo Massone, progettista Fondazione AMMI; Alessandro Castagnoli, Direttore ITS LGA (Milano); Giovanni Toffoletto, Direttore Mobilita ITS Academy (Milano).

Le Fondazioni ITS in Lombardia

In Lombardia, attualmente, sono attive 27 Fondazioni ITS, che offrono corsi correlati a 10 aree tecnologiche considerate strategiche: più dell’80% dei diplomati trova lavoro nel giro di pochi mesi, in alcuni settori il livello di occupabilità sfiora addirittura il 90%. La ‘mappa’ degli ITS in Lombardia è disponibile a questo link.

Intesa ITS Italia e college Usa: prosegue la missione dell’assessore

La missione istituzionale guidata dall’assessore Tironi proseguirà nei prossimi giorni con una serie di incontri di approfondimento programmati nella Silicon Valley, in California. In agenda, tappe presso aziende leader nel campo dell’Intelligenza Artificiale e, più in generale, della trasformazione digitale, oltre a visite in alcune università in cui si sta facendo ricerca su questo tema.

Come funzionano i corsi ITS

I corsi ITS si articolano in 6 aree definite a livello nazionale, considerate strategiche per lo sviluppo del nostro Paese:

Efficienza energetica

Mobilità sostenibile

Nuove tecnologie della vita

Nuove tecnologie per il Made in Italy

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Gli ITS sono percorsi della durata di due anni, che si sviluppano in parallelo al sistema universitario e che consentono di acquisire conoscenze, abilità e competenze per lavorare in contesti all’avanguardia perché progettati anche insieme alle imprese.

I percorsi formativi vengono realizzati da Fondazioni che collaborano con imprese, Università, Centri di ricerca scientifica e tecnologica, Enti locali, sistema scolastico e formativo, assicurando un forte legame con il mondo del lavoro così da rispondere alla domanda delle figure professionali più richieste e veramente necessarie alle imprese.

L’esperienza lavorativa in azienda può essere svolta anche in apprendistato, per garantire un allineamento forte tra quanto si apprende nella teoria e quello che richiede il mondo del lavoro nella pratica per darti una formazione immediatamente spendibile.

Corsi ITS, i diplomi al termine dei due anni

Alla fine dei due anni di ITS i partecipanti conseguono il diploma statale di tecnico superiore (V livello del quadro europeo delle qualifiche ‘EQF’ per i percorsi di quattro semestri e VI livello del quadro europeo delle qualifiche per i percorsi triennali), spendibile su tutto il territorio nazionale e corredato dall’ ‘Europass diploma supplement’, per permettere un riconoscimento del titolo anche nei Paesi dell’Unione Europea.

I crediti acquisiti sono riconosciuti per l’accesso alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale e per il conseguimento della laurea di 1° livello. Il diploma ITS consente inoltre di accedere anche ai concorsi pubblici. Maggiori informazioni disponibili consultando il sito tematico di regione Lombardia a questo link.