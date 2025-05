Aerospaziale, cyber security e intelligenza artificiale: ConcretaMente ne discute a Volandia

Aerospaziale, cyber security e intelligenza artificiale sono i temi all’interno del prossimo incontro che ConcretaMente proporrà a Volandia, martedì 6 maggio, ore 18.

«La modernità con la M maiuscola, da conoscere, interpretare e valorizzare, ma anche, possibilmente, da gestire: per non perdere le occasioni della prima, per conoscere a fondo la seconda e per non diventare sudditi della terza« dice giornalista, direttore di Rete55 e moderatore della serata, Matteo Inzaghi. «Insomma, temi forti, cruciali, che l’associazione Concretamente ha messo al centro di una serata che sta già facendo il pieno di iscritti».

La serata sarà condotta con una serie di relazioni che analizzeranno i temi e il rapporto tra i due mondi da diverse angolazioni.

Ci saranno Marco Ramilli, fondatore di IdentifAI, la straordinaria scienziata Amalia Ercoli Finzi, il consigliere dell’Agenzia Spaziale Stefano Gualandris e la documentarista e imprenditrice Alessandra Bonavina.

In cabina regia, i vertici dell’associazione: il presidente Fabio Lunghi e il consigliere Roberto Andreoli.