Al via le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Varese

Sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Varese per il quadriennio 2025-2029. La decisione è stata presa dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 2 maggio 2025, in conformità al DPR 8 luglio 2005, n. 169. Le votazioni si svolgeranno interamente in modalità telematica.

Il primo turno di voto è in programma per lunedì 19 e martedì 20 maggio, con orario continuato dalle 11.00 alle 19.00. Perché questa prima votazione sia valida, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli iscritti all’Ordine, ovvero 707 su 2120.

Qualora non si raggiungesse il quorum, si procederà al secondo turno, previsto da mercoledì 21 a sabato 24 maggio, sempre dalle 11.00 alle 19.00, con un quorum ridotto pari a un quinto degli aventi diritto (424 votanti).

In caso di ulteriore insufficienza, si terrà una terza votazione da lunedì 26 a venerdì 30 maggio, negli stessi orari: in questo ultimo caso non è previsto alcun quorum minimo, e il voto sarà considerato valido indipendentemente dal numero di partecipanti. Eventuali mancate validazioni delle prime due votazioni verranno comunicate sul sito ufficiale dell’Ordine (ordinearchitettivarese.it) e tramite posta elettronica.

Il nuovo Consiglio sarà composto da 15 membri: 14 consiglieri per la sezione A (architetti) e uno per la sezione B (architetti iunior e pianificatori iunior). La scheda elettronica consentirà di esprimere fino a 15 preferenze, con un massimo di 14 candidati per la sezione A e uno per la sezione B. Per garantire la parità di genere, non si potranno selezionare più di otto candidati dello stesso sesso.

Chi intende candidarsi ha tempo fino alla mezzanotte del 12 maggio 2025 per inviare la propria candidatura esclusivamente via PEC all’indirizzo oappc.varese@archiworldpec.it. Alla comunicazione dovrà essere allegata una copia non autenticata di un documento di identità. Non saranno accettate candidature presentate con modalità diverse.

L’elenco dei candidati sarà curato dal Presidente del seggio elettorale e pubblicato in ordine alfabetico, determinato mediante sorteggio della lettera iniziale.