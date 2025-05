American Airlines inaugura oggi il nuovo volo diretto da Milano Malpensa a Philadelphia

American Airlines e SEA Aeroporti di Milano annunciano l’introduzione del nuovo collegamento diretto tra l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) e il Philadelphia International Airport (PHL), principale hub transatlantico di American Airlines.

A partire da oggi e per tutta la stagione estiva, American opererà un volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Philadelphia, ampliando il numero di collegamenti tra Milano e gli Stati Uniti, che include già il volo giornaliero per New York (JFK).

“L’inaugurazione del nuovo volo diretto tra Milano e Philadelphia rappresenta la nostra continua crescita nel mercato italiano e rafforza ulteriormente la connettività tra la Lombardia e gli Stati Uniti”, ha commentato José A. Freig, Vice President of International and Contact Center Operations, and Service Recovery di American Airlines. “Philadelphia, in qualità di hub principale per i voli transatlantici di American Airlines, garantisce una rete di collegamenti capillare verso le principali destinazioni del Nord America e oltre, operando nel corso di questa stagione estiva fino a 337 voli giornalieri verso oltre 120 destinazioni”.

“Siamo orgogliosi di annunciare il nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e Philadelphia. La scelta di American Airlines di introdurre questa nuova destinazione testimonia come la potenzialità del nostro territorio rappresenti una forte attrattiva e rafforza ulteriormente la connettività intercontinentale del nostro scalo,” ha dichiarato Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di SEA Aeroporti di Milano. “La scelta di American Airlines di raddoppiare i voli su Malpensa con un secondo volo quotidiano offrirà ai passeggeri non solo un agevole collegamento diretto tra la capitale economica italiana ed una grande città storica, prima capitale degli USA, ma anche la possibilità di connettere con Milano, grazie al grande hub transatlantico di Philadelphia, oltre 120 destinazioni in nord America, in America Latina e nei Caraibi. Nella stagione Summer 2025 Malpensa servirà circa 200 destinazioni con voli diretti, con una crescita della capacità programmata dai vettori sul lungo raggio superiore al 18%, l’incremento più elevato tra i grandi scali europei.”