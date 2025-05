Another Summer School: l’architettura che rigenera la comunità

Un mese di progettazione, cultura e visioni condivise che hanno risvegliato un luogo simbolo del territorio. Mercoledì 21 maggio alle ore 21.00 Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno) ospiterà il racconto di Another Summer School, attraverso le immagini e le parole del regista varesino Paolo Boriani, che ha seguito da vicino questa straordinaria esperienza.

Nel cuore di Cazzago Brabbia, tra i suggestivi resti della ex fornace Quaglia & Colombo, giovani creativi provenienti da tutto il mondo hanno preso parte a un workshop di autocostruzione unico nel suo genere. Organizzata dagli studi AMA e OASI, Another Summer School ha trasformato il piccolo comune lacustre in un polo di sperimentazione e dialogo internazionale.

Per quattro intense settimane, sotto la guida di docenti e professionisti di rilievo — tra cui Duccio Maria Gambi (Firenze), il collettivo KOSMOS architects (Mosca), Studio GISTO (Milano) e Inge Vinck (Belgio), affiancata dal vasaio Damiano Groppi (Milano) — i partecipanti hanno lavorato alla realizzazione di manufatti con materiali di recupero. Installazioni leggere e poetiche che hanno puntellato il parco della fornace, restituendogli nuova vita e significato.

Il progetto non si è limitato alla sola dimensione pratica. Le serate di Another Summer School hanno animato il paese con incontri e conferenze che hanno visto la partecipazione di figure di spicco dell’architettura contemporanea, come Riccardo Blumer e Giacomo Borella di Studio Albori. Un calendario ricco che ha coinvolto non solo i giovani progettisti, ma anche la comunità locale e il pubblico varesino.

Il documentario di Paolo Boriani offrirà ora uno sguardo intimo e autentico su questa esperienza, mostrando come l’architettura possa essere strumento di incontro, crescita e rinascita dei luoghi.