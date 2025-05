Anpi Gallarate: “Il teatro della città non sia usato per il summit dell’estrema destra”

«Melarido: non vorremmo che il nome accattivante della società a cui il Comune di Gallarate ha affidato la gestione del Teatro Condominio assumesse un significato sinistro, di beffa, se non addirittura di complicità». Lo dice in una nota l’Anpi della città di Gallarate, di fronte all’ipotesi che il teatro di proprietà comunale sia la sede del summit dell’estrema destra che sostiene le deportazioni su base etnica, anche di persone presenti regolarmente in Europa.

«A fronte delle numerose notizie che appaiono su organi di stampa locali e nazionali sulla possibilità concreta che venga effettuato un summit neonazista a Gallarate e specificatamente al Teatro Condominio, sollecitiamo il Sindaco e il responsabile della Società che ha in gestione il teatro a non concederne l’uso, in nome di una evidente ragione politica democratica costituzionale morale, che spesso viene sempre più elusa o mistificata, quanto meno per evidenti ragioni di ordine pubblico».

«Ricordiamo peraltro che il Teatro Condominio è proprietà pubblica, quindi di tutti noi, a prescindere dagli orientamenti politici, e che la preoccupazione di una possibile degenerazione dell’evento è reale ed è stata avvertita significativamente dalle autorità di Malpensa con l’atto di respingimento dell’estremista danese che avrebbe dovuto presenziare al summit».