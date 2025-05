Aumentano gli iscritti ma la scuola dell’infanzia Collodi di Busto rischia di perdere una sezione

Da settembre una delle cinque classi non partirà. È stata una doccia fredda quella vissuta dai genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia Collodi di Busto Arsizio. La materna dal prossimo anno scolastico passerà da 5 a 4 e rinuncerà a due maestre.

La notizia è stata accolta con stupore dai genitori, che non pensavano proprio di sentirsi parlare di tagli a fronte di un aumento di iscritti: « La scuola ha ricevuto 5 iscrizioni in più rispetto allo scorso anno – spiega Martina Castiglioni che è nel Comitato Genitori – Da settembre si passerà dagli attuali 98 iscritti a 105, una situazione che non legittima la riduzione delle classi anche perché ci sono 6 bambini con disabilità gravi accertate».

Nel corso della riunione, che si è tenuta nel pomeriggio di ieri martedì 13 maggio, il dirigente Leonardo Pirrello ha spiegato l’inattesa situazione: « È stata una comunicazione che non mi aspettavo neppure io – ammette il preside del comprensivo – ma sono fiducioso che a luglio la classe verrà autorizzata».

L’Ufficio scolastico di Varese sta procedendo in questi giornio ad assegnare i docenti in base alle iscrizioni che, come sappiamo, diminuiscono ogni anno. Il taglio di cattedre nella provincia di Varese potrebbe riguardare un’ottantina di insegnanti.

A rendere ottimista il professor Pirrello, però, sono i tempi normativi di assegnazione dei docenti: «In aprile viene assegnato l’organico in base alle iscrizioni. L’Ufficio scolastico, però, non è a conoscenza della tipologia di iscritti e dell’eventuale presenza di bambini con disabilità. Questo dato si approfondisce in seguito, in fase di assegnazione dell’organico di fatto a luglio. Confido, quindi, che nel mese estivo, la Collodi possa riavere la quinta sezione e le due maestre di ruolo oggi perdenti posto possano rientrare nella posizione».

La fiducia del dirigente è legata proprio alla presenza dei sei alunni con disabilità grave che abbassano il rapporto previsto dalla normativa: ogni classe deve avere da un minimo di 18 iscritti a un massimo di 28 ma la presenza della disabilità abbassa a 20 il numero.

I genitori della Collodi, intanto, si mobilitano con striscioni e raccolta firme, sia tra gli iscritti alla materna sia nelle altre scuole del comprensivo: l’intenzione è quella di tenere alta l’attenzione e di raggiungere la certezza che a settembre si ripartirà esattamente con la stessa oprganizzazione.