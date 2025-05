Due auto contro i passaggi a livello di Laveno e Venegono Superiore, disagi per i viaggiatori

Mattinata complicata per i pendolari della linea ferroviaria Varese-Milano. Mercoledì 14 maggio si sono verificati due distinti episodi che hanno causato ritardi ai treni, entrambi dovuti alla presenza di veicoli all’interno delle sbarre di passaggi a livello.

Il secondo episodio, in ordine cronologico, ha riguardato il treno 11030 in partenza da Varese Nord alle ore 8:50 e diretto a Milano Cadorna, con arrivo previsto alle 9:52. Il convoglio ha viaggiato con ritardo a causa della presenza di un’autovettura ferma all’interno delle barriere di un passaggio a livello situato nella stazione di Venegono Superiore-Castiglione. Il veicolo ha provocato un rallentamento della circolazione ferroviaria, costringendo il treno a una sosta prolungata e causando disagi ai passeggeri.

Il primo episodio era avvenuto poco prima, intorno alle 7:00 del mattino, nei pressi di Laveno Mombello. Il convoglio 2024 in partenza da Laveno alle 7.08 è rimasto fermo in stazione a causa delle sbarre rimaste danneggiate da un’auto in un passaggio a livello nei pressi della stazione.

Così il treno partito da Milano Cadorna alle 6.10 e atteso al capolinea sul lago Maggiore alle 7.53 ha finito la sua corsa a Cittiglio da dove è poi ripartito in direzione Milano.