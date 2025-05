Bella vittoria per gli Skorpions: Giaguari battuti 28-14

(Foto Cinzia Roganti)

Serviva una vittoria, per la classifica e per il morale, e vittoria è stata. Al “Franco Ossola” gli Skorpions Varese hanno ottenuto un successo doppiamente importante contro i Giaguari Torino con un largo 28-14.

Con questa “W” i ragazzi di coach Billy Volek salgono a 4 vittorie e 4 sconfitte, ranking che li fa appaiare proprio ai Giaguari al secondo posto del Girone B, dietro i Guelfi Firenze ancora imbattuti.

A Masnago è stata una partita combattuta, decisa nei primi due quarti. Botta e risposta nel primo, con la corsa di Marcheselli per il vantaggio Skorpions pareggiata dal passaggio vincente del qb Lewandoski – al rientro dall’infortunio – per Salsa. Nuovo vantaggio varesino sull’asse tra McClure e Rai e nuovo pareggio torinese con un altro pass di Lewandoski per Salsa per il momentaneo 14-14. Da lì in poi però è dominio varesino con McClure che per due volte trova in meta Zanovello per l’allungo decisivo sul 28-14. Nella ripresa i due attacchi si raffreddano, anche grazie a una serie di buone giocate difensive sui due lati del campo.

Gli Skorpions gestiscono e riescono a portarsi a casa una bella vittoria che dà morale per la conclusione del campionato. Nelle ultime tre settimane della Italian Football League i ragazzi di coach Volek saranno impegnati altre due volte in casa (10 maggio contro i Pirates e 25 maggio contro i Marines Lazio) con in mezzo un turno di riposo (il 17-18 maggio). Un calendario favorevole per migliorare ancora le statistiche e provare a blindare il secondo posto del Girone B.