Con il Cai di Varese una serata per rivivere “La Gran Via del Devero”

Appuntamento per giovedì 15 maggio alle ore 21 in Sala Montanari con Matteo Antonio Rubino, Veronica Torchia e Martina Forni

Un viaggio a piedi nel cuore autentico delle Alpi, tra paesaggi mozzafiato e sentieri carichi di storia e significato. È questo lo spirito che anima “La Gran Via del Devero”, un itinerario escursionistico lungo 90 chilometri articolato in cinque tappe, che sarà presentato al pubblico giovedì 15 maggio alle ore 21 nella cornice della Sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1 a Varese.

L’iniziativa porta la firma di tre appassionati e profondi conoscitori del territorio alpino: Matteo Antonio Rubino, Veronica Torchia e Martina Forni. Saranno loro a illustrare il progetto, nato con l’intento di valorizzare uno degli angoli più suggestivi e incontaminati delle Alpi, il Parco Naturale dell’Alpe Devero, attraverso un cammino pensato per coniugare bellezza paesaggistica, sostenibilità ambientale e consapevolezza culturale.

L’evento è organizzato con il sostegno del CAI e dell’associazione Gran Via del Devero, e gode del patrocinio del Comune di Varese.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.