Controlli gratuiti al Comune di Varese per la Giornata Mondiale dell’Asma

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra martedì 6 maggio 2025, la Pediatria Varesina si unisce alle iniziative promosse dalla SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili), offrendo un’opportunità preziosa per la salute dei più giovani.

Grazie all’adesione a questa importante campagna di sensibilizzazione, verranno messe a disposizione della cittadinanza spirometrie e saturimetrie gratuite.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia, l’ASST Sette Laghi – Polo Universitario, e con il supporto del Comune di Varese si svolgerà a Palazzo Estense dalle ore 13:00 alle ore 17:00.