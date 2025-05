Dal murale di Ravo agli incontri su cinema e intelligenza artificiale: tutti gli eventi per gli 80 anni di Ance a Varese

Si è tenuta oggi, 16 maggio, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per celebrare gli 80 anni della sezione varesina di ANCE, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili. Un traguardo importante, che sarà ricordato con una serie di appuntamenti culturali, sociali e simbolici, capaci di raccontare la storia dell’associazione ma anche di proiettarla nel futuro.

Galleria fotografica Gli 80 anni di Ance festeggiati con un murales di Ravo 4 di 11

Il presidente Massimo Colombo, aprendo l’incontro, ha ricordato la data fondativa: il 12 giugno 1945, quando – appena 47 giorni dopo la fine della guerra – 82 imprenditori si riunirono in piazza Monte Grappa a Varese, nella sede dell’UNione Industriali, per dare vita al primo nucleo dell’associazione.

«Fu un atto straordinario – ha sottolineato Colombo – compiuto in un Paese ancora stremato. Quelle imprese non pensarono solo a ripartire, ma scelsero di costruire insieme. Un atto di ottimismo, ma anche di responsabilità condivisa». Nel ricordare il già importante anniversario, il presidente ha sottolineato che non era nemmeno la prima realtà associativa di costruttori edili: «Già nel 1919 era stato istituito a Varese il collegio dei capomastri, segnando così un secolo e oltre di presenza strutturata del settore sul territorio».

Un murale di Ravo Mattoni per raccontare la costruzione come bellezza

Tra i momenti più significativi del programma, ci sarà l’inaugurazione – proprio il 12 giugno, giorno dell’anniversario – del murale “Allegoria della costruzione”, firmato da Ravo Mattoni, l’artista varesino di fama internazionale, in questi giorni al lavoro proprio su quest’opera, come vi avevamo anticipato qui.

L’opera, la cui immagine non copia alcun opera precedente come avveniva all’inizio della sua attività, ma è stata progettata con l’uso dell’intelligenza artificiale secondo la sua recente evoluzione artistica, è in fase di realizzazione su una parete di 25 metri (e 225 metri quadri) in un edificio privato di fronte alla sede di ANCE, in va Rainoldi, grazie al contributo della famiglia Pucci, proprietaria dell’immobile.

«Abbiamo scelto questa parete perché è un punto di snodo per la città – ha spiegato Colombo – e perché per noi costruire non significa solo realizzare edifici, ma restituire bellezza e creare connessioni. Questo murale sarà fulcro attrattivo della nostra idea di rigenerazione urbana». Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Varese, a conferma del valore dell’alleanza pubblico-privato e per la collocazione fisica tra centro città e Biumo inferiore, quartiere interessato da importanti riqualificazioni.

La sala del consiglio intitolata a Orlando Saibene

Durante l’incontro, è stato inoltre annunciato che in occasione dell’anniversario verrà intitolata la sala del consiglio di ANCE ad Orlando Saibene, past president e figura centrale per l’associazione di costruttori, scomparso nel dicembre scorso. «Lo vogliamo ricordare proprio qui, dove si sono prese tante decisioni importanti – ha detto Colombo – perché Orlando è stato un punto di riferimento per tutti noi, in tre distinti mandati da presidente e in ruoli fondamentali all’interno di Prevedi, Formedil e Sanedil. Io a lui devo moltissimo».

Cinema e intelligenza artificiale: due conferenze aperte alla città

Tra le novità, anche un calendario di eventi culturali, pensati per aprire ANCE al territorio. Due le conferenze già previste: la prima è prevista per il 22 maggio alle 18, avrà il titolo “La storia del cinema dal muto all’intelligenza artificiale” e sarà condotta dal giornalista ed esperto di cinema Matteo Inzaghi.

Il 5 giugno invece è previsto l’incontro “Intelligenza artificiale tra opportunità e rischi” condotto da Roberta Callegari, docente dell’Università di Bologna e importante esperta. «Sull’intelligenza artificiale si parla spesso in modo astratto o allarmistico – ha specificato Colombo su questo incontro in particolare – ma noi vogliamo capire cosa può davvero dare ai nostri cantieri, e cosa rischiamo di perdere se non la affrontiamo correttamente».

Un libro e un percorso di inclusione femminile in un settore molto maschile

A settembre verrà inoltre presentato il volume a cura dell’associazione “Una casa per costruttori”, dedicato ai primi 80 anni dell’associazione. Non un semplice resoconto storico, bensì un’attenta e documentata analisi della genesi dell’associazione: partendo dai suoi albori, soffermandosi sul contesto economico, culturale e sociale in cui ha

piantato radici e dedicando un ampio focus alla sede di ANCE Varese, splendida dimora neosforzesca che racchiude (e in qualche modo riflette) l’identità del sodalizio e dei suoi protagonisti.

Infine, la direttrice Claudia Cozzi ha illustrato il percorso “Anc(h)e donna”, una serie di eventi promossi da Ance Lombardia dedicati alla valorizzazione del ruolo femminile nel settore dell’edilizia, che vede una delle tappe regionali prevista proprio a Varese.

«Il settore dell’edilizia è storicamente maschile, ma oggi offre importanti opportunità anche alle donne. Vogliamo renderlo noto e continuare questo percorso con decisione – spiega Cozzi – Per questo non intendiamo fermarci qui: porteremo questi temi anche nelle scuole». La tappa varesina sarà il 13 novembre prossimo, con un incontro dedicato a parità di genere, inclusione, scenario normativo e proposte concrete, previsto per le 16 alla sede di ANCE.

Gesti concreti per le imprese

Per celebrare in modo tangibile questo anniversario, il consiglio ha poi deciso di adottare due misure concrete di sostegno alle imprese: uno sconto del 20% sulla quota associativa per le imprese che si sono distinte per correttezza e rispetto del codice etico e L’azzeramento della quota per i nuovi associati nel 2025. «È il nostro modo per dire grazie – ha spiegato Colombo – ma anche per ribadire che oggi, più che mai, fare rete è una necessità vitale».