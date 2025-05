Ravo di nuovo al lavoro a Varese con un’opera in via Rainoldi

Ravo è di nuovo al lavoro a Varese, dopo la sua primissima (e un po’ misconosciuta a dire il vero) opera sotto il cavalcavia della zona Iper, quella ben più visibile all’entrata dell’ospedale di Circolo, e quella che ha realizzato in un progetto con i detenuti nella sala visite del carcere dei Miogni, l’artista varesino, ormai di fama internazionale, è di nuovo su una gru.

Andrea “Ravo” Mattoni sta lavorando in queste ore in via Rainoldi, più precisamente sul muro di un condominio affacciato davanti alla sede di ANCE, che secondo le prime voci avrebbe commissionato all’artista l’opera.

In attesa di avere maggiori particolari su titolo e committente, ci possiamo godere “dal vivo” la realizzazione, che sta procedendo molto velocemente.