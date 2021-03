L’opera di Ravo all’ospedale di Varese è terminata

L’artista Andrea Ravo Mattoni ha terminato l’opera che riproduce San Sebastiano di Irene di George De La Tour realizzata sulla torre di raffreddamento dell’ospedale di Circolo a Varese. Un’opera secentesca di uno dei più noti e raffinati pittori caravaggeschi che esprime, in una scena, tutta la delicatezza, l’attenzione, la precisione, l’umanità insita nell’atto del prendersi cura, che poi è il vero centro dell’opera, il soggetto della rappresentazione: non San Sebastiano, non Irene, ma l’atto di cura, una delle massime espressioni del concetto stesso di civiltà.

L’opera nasce all’interno del progetto CurArti sviluppato dalla Fondazione il circolo della Bontà in stretta collaborazione con l’azienda ospedaliera ASST Sette Laghi.