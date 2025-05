Dall’Eccellenza alla Terza Categoria: verdetti ancora da scrivere nei campionati dilettanti del Varesotto

I campionati calcistici regionali e provinciali stanno entrando nelle fasi decisive con le ultime partite che potrebbero sancire promozioni e retrocessioni. Dall’Eccellenza alla Terza Categoria sono diversi ancora i verdetti da scrivere nei vari gironi che interessano le squadre del Varesotto.

Eccellenza – Girone A

Il campionato si avvicina alla conclusione con una lotta avvincente per la promozione diretta in Serie D. Il Pavia guida la classifica con 73 punti e si prepara a disputare l’ultima partita della stagione in casa della Lentatese. Una vittoria garantirebbe la promozione, ma anche un pareggio o una sconfitta potrebbero essere sufficienti a condizione che le dirette rivali non ottengano il massimo dei punti.

La Solbiatese, seconda con 72 punti, è ancora in corsa per il salto di categoria, ma dovrà battere il Base 96 e sperare in un passo falso del Pavia. La Caronnese, terza con 71 punti, mantiene vive le sue speranze di promozione, ma deve vincere e attendere risultati favorevoli dalle altre due contendenti.

In fondo alla classifica, la Base 96 Seveso è già matematicamente retrocessa con soli 22 punti e ha già salutato la categoria anche il Robbio mentre il Meda dovrà vincere per forza per agganciarsi almeno al treno playout.

Promozione – Girone A

Il campionato è terminato domenica 27 aprile con la Baranzatese al comando con 76 punti, conquistando la promozione in Eccellenza con ampio anticipo. I playoff vedranno la Besnatese, terza con 60 punti, affrontare l’Universal Solaro, quarta con 55 punti, nella semifinale di sabato 10 maggio. La vincente affronterà in finale il Morazzone, secondo con 62 punti, sabato 17 maggio.

Per quanto riguarda le retrocessioni, l’Uboldo Academy, ultima con 17 punti, e l’Olimpia Tresiana, che ha chiuso a 25 punti, sono già condannate a scendere in Prima Categoria. I playout coinvolgeranno la Castanese, tredicesima con 32 punti, e il Valle Olona, quattordicesimo con 26 punti. Le gare di andata e ritorno sono in programma l’11 e il 18 maggio.

La classifica marcatori vede Cavaliere della Baranzatese al primo posto con 26 gol, seguito da Arienti del Cob 91 e Ghizzi del Morazzone, entrambi con 23 reti.

Prima Categoria – Girone A

Il Gallarate ha chiuso la stagione in vetta con 74 punti ottenendo l’accesso al campionato di Promozione grazie anche ai gol del suo bomber Rossoni, autore di 19 reti e terzo nella classifica marcatori.

I playoff si apriranno sabato 11 maggio con le due semifinali: la Folgore Legnano, seconda classificata con 61 punti, affronterà l’Union Gorla Calcio, quinta a quota 52. Nell’altra sfida, il Tradate, terzo con 59 punti, affronterà la Valceresio, che ha chiuso al quarto posto a pari punti con l’Union Gorla. La finale, decisiva per stabilire la seconda squadra promossa, si disputerà domenica 18 maggio.

In coda, la situazione si è definita con le retrocessioni dirette del Cas Sacconago, fanalino di coda con soli 15 punti, e della Sommese, penultima con 26. Ai playout, invece, si affronteranno l’Arsaghese, quattordicesima con 29 punti, e France Sport, tredicesima con 31. Il doppio confronto è in programma per l’11 e il 18 maggio.

Per quanto riguarda la classifica marcatori, a primeggiare è D’Ascanio dell’Antoniana con 23 gol, seguito da Memaj del Cantello con 21 e dal già citato Rossoni del Gallarate con 19 reti.

Seconda Categoria – Girone X

Il campionato si è concluso domenica 27 con la vittoria del Brebbia che ha chiuso la stagione a quota 68 punti, guadagnandosi così la promozione al campionato di Prima Categoria.

I playoff proseguiranno con la finale in programma domenica 18 maggio: a contendersi un’eventuale possibilità di ripescaggio saranno il Laveno Mombello, secondo anch’esso con 68 punti ma penalizzato dagli scontri diretti, e il Buguggiate, terzo classificato con 60 punti.

In fondo alla classifica, il Don Bosco saluta la categoria con soli 13 punti. Ai playout, invece, si giocheranno la permanenza il Ceresium, quindicesimo con 24 punti, e il Valcuviana, quattordicesimo con 27. Il doppio confronto è in calendario per l’11 e il 18 maggio.

Seconda Categoria – Girone Z

Il campionato si è concluso con il successo del Mocchetti, che ha totalizzato 69 punti e conquistato la promozione al campionato di Prima Categoria.

Per i playoff è prevista una finale secca, in programma domenica 18 maggio: il Cistellum, secondo in classifica a pari punti con il Mocchetti ma penalizzato dagli scontri diretti, sfiderà il Torino Club, terzo con 54 punti.

In zona retrocessione, il verdetto è già definitivo: Legnarello, ultimo con 14 punti, e Solbiatese, penultima con 20, retrocedono direttamente.

Terza Categoria – Girone A

Il campionato ha raggiunto la sua conclusione con la vittoria dell’Olgiate, che ha chiuso in testa alla classifica con 58 punti, assicurandosi così la promozione in Seconda Categoria.

I playoff si sono aperti con le semifinali, dove l’Azalee Gallarate 1980, terza con 54 punti, ha superato nettamente il Calcio Lonate Pozzolo, quarto con 53, imponendosi per 3-0. Nell’altra sfida, la Cedratese, seconda con 56 punti, ha avuto la meglio sull’Airoldi, che aveva chiuso la stagione regolare con 58 punti, vincendo 2-1. La finale playoff è in programma domenica 4 maggio e vedrà affrontarsi Cedratese e Azalee Gallarate.

In fondo alla classifica, il Villaguardia ha chiuso con soli 9 punti, seguito dalla School of Sport a quota 14.

Terza Categoria – Girone B

Il campionato è giunto al termine con il successo della Malnatese Calcio, che ha chiuso al primo posto con 52 punti e ottenuto la promozione in Seconda Categoria grazie alla vittoria nello spareggio contro il Casbeno (leggi qui).

Nei playoff si partirà con le semifinali domenica 4 maggio: il Casbeno affronterà il Cittiglio, quinto con 44 punti. Nell’altra sfida si affronteranno Varano Borghi, terzo con 47 punti, e Monate, quarto con 46. La finale tra le due vincenti è in programma per domenica 11 maggio.

In fondo alla classifica, Fulcro Travedona Monate e Virtus Bisuschio hanno chiuso rispettivamente con 5 e 8 punti.