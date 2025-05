Danza, musica e recitazione per Aias. La solidarietà di Busto Arsizio va in scena al Sociale

Dopo il successo di AIASsieme 2024, il 17 maggio si torna in scena per un progetto che fa bene due volte. L’evento AIASsieme 2024, nato da un’idea di AIAS Busto Arsizio insieme a Fabio Gallazzi (insegnante e direttore d’orchestra) e Umberto Rosanna (chirurgo e cantante per passione), è stato un successo travolgente: una serata di musica e solidarietà che ha saputo unire la città intorno a un progetto concreto e sentito.

Quest’anno, AIASsieme torna il 17 maggio 2025, nella prestigiosa cornice del Teatro Sociale di Busto Arsizio, con uno spettacolo ancora più coinvolgente e ricco di danza, musica, recitazione. Insieme a professionisti affermati che offrono gratuitamente il proprio impegno, saranno protagonisti sul palcoscenico giovani artisti e nuovi talenti del territorio, anche con “abilità speciali”. L’obiettivo non è solo replicare l’emozione dello scorso anno, ma offrire ai ragazzi un’esperienza formativa che lasci un segno: un percorso artistico da vivere e ricordare.

Il ricavato dell’evento finanzierà un programma formativo innovativo per gli operatori sanitari di AIAS, pensato per potenziare le loro competenze relazionali e di counselling. Un progetto che parte da un’idea semplice ma potente: prendersi cura richiede anche cura di sé e della relazione con gli altri. Il percorso, guidato da una formatrice esperta, offrirà strumenti concreti per affrontare con più forza e consapevolezza la quotidianità accanto a famiglie e pazienti che vivono la complessità della disabilità grave.

Il progetto è reso possibile grazie anche al sostegno del Comune di Busto Arsizio, del Lions Club Busto Arsizio Host, di Fondazione Comunitaria del Varesotto e di sponsor attenti e generosi – tra cui San Carlo Istituto Clinico e Paglini Store – che condividono con AIAS la visione di una comunità più attenta, solidale e preparata.

AIAS invita tutti a partecipare e contribuire: perché insieme, davvero, si può fare molto di più!

Per informazioni sull’acquisto dei biglietti, rivolgersi ad AIAS Busto Arsizio al tel. 0331 639 328 o alla email segreteria@aias-busto.it