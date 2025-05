Decadimento cognitivo e comunicazione: se ne parla a Gavirate venerdì 9 maggio

Venerdì 9 maggio alle 20,30 in Sala Mura piazza Alcide de Gasperi a Gavirate, il dott.Stefano Serenthà geriatra parlerà di “Demenze e comunicazione con la persona con decadimento cognitivo”.

L’incontro, che fa parte del progetto regionale ME.TE. Centro per la Famiglia in evoluzione, pone un tema che può interessare tutti, per imparare a comunicare in modo adeguato in ogni situazione della vita.

Accesso libero e gratuito.

Prossimo e ultimo appuntamento del ciclo organizzato da Progetto Rughe, sarà il 23 maggio: Ester Murazzi e Christian Pozzi parleranno di Vita quotidiana accanto a una persona con decadimento cognitivo.