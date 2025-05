Escursione a piedi a Gurone con i “Viandanti del lunedì”

VIANDANTI DEL LUNEDÌ: CAMMINI TRA CHIESE E AZIENDE AGRICOLE – 5° APPUNTAMENTO – LUNEDÌ 19 MAGGIO, ORE 9.30, A GURONE

Il quinto appuntamento della serie “Viandanti del lunedì” sarà il 19 maggio alle ore 9.30. La passeggiata, della lunghezza di 4 km, avrà come destinazione l’apicoltura Zorzan e la Chiesetta di Sant’Anna a Gurone, punto di ritrovo per la partenza.

La storia di questa chiesa è legata al Castello Bizzozzero, l’edificio adiacente alla chiesa, utilizzato come residenza di caccia dalla famiglia Odescalchi-Erba. Continueremo la passeggiata fino ai mulini di Gurone, antico nucleo che sfruttava l’acqua dell’Olona per i mulini e la falegnameria. Infine, conosceremo la produzione di miele di un apiario locale, la cascina Zorzan.

L’appuntamento è gratuito.

Prenotazione obbligatoria, compilando il modulo bit.ly/viandantilunedì

L’appuntamento rientra nel programma “Viandanti del Lunedì”: consulta la locandina con tutte le passeggiate a questo link: bit.ly/locandine2025

Le escursioni di “Viandanti del Lunedì” sono gratuite grazie al finanziamento del Parco Pineta e dei Parchi Ate Insubria-Olona.

HAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI? Ci puoi contattare a eventi@parcopineta.it oppure 328.8377206.