Fratelli d’Italia sul territorio con i gazebo. I prossimi appuntamenti nel’Alto Verbano

Fratelli d’Italia organizza alcuni gazebo sul territorio per incontrare iscritti e simpatizzanti. Sarà possibile anche il tesseramento.

LUINO – Sabato 17 maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00 in Piazza Garibaldi.

LUINO – Sabato 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00 in Viale Dante di fronte a Palazzo Verbania.

GERMIGNAGA – Domenica 18 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 all’interno dell’area pedonale di piazza XX Settembre.

PORTO VALTRAVAGLIA – Domenica 25 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 in Piazza Imbarcadero.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Domenica 25 maggio dalle ore 14.00 alle ore 17.30 presso l’ area Comunale.

A seguire verrà organizzato un gazebo nella zona di Mesenzana, Grantola e Brissago Valtravaglia.