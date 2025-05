Fumetti, giochi e ospiti da star: boom di presenze per l’edizione di maggio a Malpensa Fiere

Si è appena conclusa un’edizione straordinaria di Milano Comics&Games, che ha animato Malpensa Fiere nel weekend del 10 e 11 maggio con numeri da record.

L’evento ha registrato la più alta partecipazione di sempre, confermandosi tra gli appuntamenti più rilevanti nel panorama nazionale dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop.

Grande affluenza per tutti gli ospiti presenti, con lunghe code a testimoniare il calore del pubblico verso creator amatissimi come Federic e CiccioGamer89. Notevole successo anche per il settore KPOP, che ha accolto con entusiasmo i meet&greet con i nuovi ospiti Ropi Oppa e Asleepie

L’area dedicata alle carte collezionabili e ai tornei di giochi da tavolo ha visto una partecipazione appassionata, confermando un trend in crescita. Sul palco principale, il pubblico ha potuto assistere a momenti di grande spettacolo grazie alla comicità travolgente di Max Giusti, Marcello Cesena e Ruggero de I Timidi. Attesissima e sempre acclamata, Cristina D’Avena ha incantato il pubblico nella serata di sabato con le sue indimenticabili sigle.

L’organizzazione desidera ringraziare espositori, ospiti, partner e visitatori che hanno reso possibile il successo di questa edizione, che ancora una volta ha valorizzato passioni e talenti spesso poco rappresentati nella vita quotidiana.

L’avventura continua: il prossimo appuntamento con Milano Comics&Games è fissato per il 13 e 14 settembre 2025, sempre a Malpensa Fiere, per celebrare insieme la ventesima edizione della manifestazione. Un traguardo importante che sarà festeggiato con tantissime novità e sorprese per tutti gli appassionati. Per aggiornamenti e anticipazioni sulla prossima edizione, è possibile seguire i canali social ufficiali dell’evento e visitare il sito.