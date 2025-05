Giro d’Ungheria, Covi secondo nella tappa regina

Alessandro Covi ha sfiorato il terzo successo stagionale: nella tappa regina del Giro d’Ungheria il corridore di Taino ha centrato il secondo posto alle spalle del colombiano Harold Martin Lopez dell’Astana, autore dello scatto decisivo quando al comando della corsa era rimasto un drappello ridotto di favoriti.

Sull’ultima parte della salita di Kekesteko, 10,5 chilometri di ascesa e traguardo a poco meno di 1.000 metri di altitudine, Lopez ha provato l’azione a poco più di 2 Km dalla vetta, dopo che l’Astana aveva mosso le acque con un precedente tentativo di Sergio Higuita. Covi si è portato subito avanti, inseguendo insieme a Withen, Novak, Castellon e Hajek che in un primo momento sono sembrati poter tornare sul fuggitivo.

Il colombiano però ha rilanciato l’azione agli 800 metri ed è riuscito a conservare 7″ sugli avversari fino alla linea di arrivo dove poi Covi, che in volata ha una buona gamba, ha superato tutti gli altri allo sprint. Per effetto della classifica di oggi – era la terza tappa – e degli abbuoni assegnati, Lopez comanda la classifica con 11″ sul “Puma di Taino” e 13″ su Whiten Philipssen, danese della Lidl-Trek.

Difficile però sovvertire la graduatoria nelle ultime due frazioni che sono piuttosto pianeggianti, con solo alcuni avvallamenti: Covi e la sua UAE Emirates proveranno con ogni probabilità ad attaccare ugualmente, andando anche a caccia di abbuoni. Il corridore varesotto infatti era andato in Ungheria con l’obiettivo di vincere e ci proverà fino in fondo, anche se un secondo posto in salita resta un risultato rilevante.