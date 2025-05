Gol e divertimento, è tempo di tornei estivi a Casciago con l’Asd San Michele Calcio

Si è aperta lo scorso weekend la prima edizione del Torneo Lago di Varese Cup, organizzato dal San Michele Calcio al centro sportivo di Casciago.

Grande partecipazione e presenza nella due giorni di gare grazie agli sforzi dei volontari della società giallonera.

Sabato mattina ha aperto le danze la categoria Piccoli Amici che ha visto prevalere i bambini del Bosto, davanti a Eagles Caronno Varesino, San Michele e Fulcro Travedona Monate.

Nel pomeriggio spazio ai Primi Calci con i padroni di casa ad aggiudicarsi la prima piazza sia nei 2017, davanti a Caravate e Super Jolly Tradate, che nella categoria 2016, seconda la Malnatese e terzo il Laveno Mombello.

Domenica pomeriggio è stato il turno della categoria Pulcini, a primeggiare nel triangolare 2014 i ragazzi del Gavirate davanti a San Michele e Bosto, nei 2015 primo posto per il Laveno, seconda piazza per il San Michele e terza per gli Eagles Caronno Varesino.

Il weekend in arrivo si replica: sabato 17 maggio sarà il turno degli Esordienti annata 2013, domenica degli Esordienti 2012.