«Ho visto il mondo dagli occhi del deltaplano», la storia di Thaise

«La fiamma che mi porta in giro per il mondo», per Thaise in fondo il deltaplano è questo. Uno sport affascinante che ti fa innamorare con il primo volo e poi – come nel caso di Thaise – ti accompagna per tutta la vita in un viaggio sopra i cieli di tre continenti. Questa è la sua storia.

Thaise comincia a praticare deltaplano nel 2017 dopo un volo in tandem a Rio de Janeiro. «Da quel momento – racconta – il deltaplano è diventato la fiamma che mi porta in giro per il mondo».

Thaise inizia quindi a viaggiare e conosce il mondo attraverso la lente che solo un deltaplano può darti dall’alto. «Ho volato – spiega – sulle Ande (in Ecuador e in Cile), nel deserto del Cile, nelle Flatland della Florida e sulle cliffs con i meravigliosi tramonti della costa del Pacifico in California, sulle grandi Alpi austriache e sono andata anche a visitare gli Dei sul Monte Olimpo in Grecia».

Riscoprire le proprie radici grazie al deltaplano

Grazie al deltaplano, Thaise riesce anche a riallacciare le radici che la legano all’Italia, una connessione che neppure l’oceano Atlantico è riuscito a recidere. «Nel 2022 – ricorda – sono stato nel cuore dell’Italia, a Perugia, volando a 4200 metri di altezza dove ho potuto vedere la curva della terra, il Mediterraneo e l’Adriatico nello stesso momento, usando la forza della natura, che potenza! È stato emozionante, il Monte Cucco ha un posto speciale nel mio cuore».

«È stato in quel momento che ho iniziato a connettermi con le mie radici italiane – spiega Thaise – e ho deciso di trasferirmi qui. In quell’occasione, qualcuno mi ha detto che i migliori piloti del mondo vivevano qui nel nord Italia, così ho deciso di venire a vedere come diventare un bravo pilota di deltaplano».

«Ora Varese è la mia base, ma i voli intorno al mondo continuano»

Thaise adesso abita a Varese e si allena nei cieli del Varesotto, ma non ha smesso di esplorare luoghi lontani. «Laveno è una regione bellissima – racconta – con un territorio molto tecnico per volare. È a seguito di ciò che ho deciso di trasferirmi qui per esplorare più a fondo questo sito di volo. Varese è diventata ufficialmente la mia base dal 2023, ma i voli intorno al mondo continuano».