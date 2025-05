Il trapianto di rene oltre le barriere: a Varese un convegno per guardare al futuro della trapiantologia

Il prossimo 13 giugno, il Palace Grand Hotel di Varese ospiterà un importante appuntamento scientifico dedicato al tema del trapianto di rene.

L’evento, intitolato “Il trapianto di rene oltre le barriere”, si rivolge non solo agli specialisti del settore, ma anche ai professionisti che, pur non operando direttamente in ambito trapiantologico, hanno in carico pazienti trapiantati.

Il convegno, che si aprirà con i saluti istituzionali del direttore della nefrologia dell’Asst Sette Laghi Andrea Ambrosini, si propone come un’occasione di aggiornamento e confronto sulle prospettive più avanzate della disciplina, con particolare attenzione alle strategie per garantire un trapianto duraturo anche ai pazienti più complessi. I lavori inizieranno alle 8.30 con i saluti istituzionali, seguiti da una sessione scientifica di alto livello moderata da Marco de Cicco e Andrea Ranghino.

Promosso da Summeet, provider ECM n. 604, l’incontro rappresenta un’opportunità formativa e di dialogo multidisciplinare, in un momento storico in cui l’innovazione e la collaborazione restano fondamentali per l’evoluzione della medicina dei trapianti.

Per informazioni e iscrizioni: info@summeet.it – www.summeet.it