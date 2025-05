In arrivo due laboratori con Varese Corsi per restaurare i propri mobili

Con Varese Corsi arrivano due nuovi laboratori di “Restauro mobili“, per dare vita ai propri arredi con tecniche decorative uniche e senza tempo.

Sotto la guida dell’insegnante Maura Carcano, esperta restauratrice di ceramica riconosciuta a livello nazionale, attraverso un percorso creativo e manuale si potrà apprendere l’arte del restauro con un tocco di originalità. Inoltre i partecipanti avranno anche l’opportunità di cimentarsi nell’utilizzo di alcuni strumenti pratici come la gommalacca e cera per il restauro classico, oltre a esplorare stili decorativi moderni come lo shabby chic, le patinature artistiche e le decorazioni a stencil.

Per il mese di maggio sono in programma due corsi, entrambi da cinque lezioni.

Il primo partirà da martedì 6 maggio, dalle 20:30 alle 22:30 – clicca qui per iscriverti – e il secondo da mercoledì 7 maggio dalle 20:00 alle 22:00 – clicca qui per iscriverti