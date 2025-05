“Intelligenza Artificiale: potenzialità e rischi” se ne parla a Cassano Magnago

Dopo la presentazione del libro “Blockchain, criptovalute e NFT le nuove sfide del mercato dell’Arte” tenutasi nell’ottobre 2024 gli autori Alex Grassi (giurista specializzato in diritto dell’arte) , Federico Feggi (ingegnere informatico) e Riccardo Feggi (avvocato penalista) torneranno a Cassano Magnago, mercoledì 21 maggio, presso lo spazio Lettura della Fondazione FGS per illustrare l’upgrade del loro lavoro editoriale a cui seguirà un interessante approfondimento sullo stato dell’intelligenza artificiale a cura dello Psicologo, dottor Silvano de Prospo, dell’Npia Asst Valle Olona a Tradate.

Il libro rappresenta un brevissimo vademecum delle nozioni essenziali da tenere a mente nel nuovo mondo dell’arte: dallo sguardo introduttivo al mercato dell’arte e alla distinzione tra bene culturale e opera d’arte, fino all’inquadramento tecnologico e alle implicazioni legali dei Non-Fungible Tokens (in particolare sotto il profilo finanziario e fiscale), passando per le criticità sottese – soprattutto in tema di riciclaggio – alle transazioni di criptovalute, ovvero lo strumento più utilizzato nel settore.

Gli autori, che saranno i primi a presentare un tomo all’interno dello spazio lettura, partiranno con l’illustrazione delle principali novità e degli impatti giuridici legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’arte (e non solo), dopo l’introduzione del Regolamento Europeo AI Act (già parzialmente in vigore) che disciplina l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, concentrandosi su tre direttrici:

– opere d’arte generate da algoritmi cioè come l’IA stia trasformando i processi creativi e come queste opere si inseriscano nel panorama artistico contemporaneo;

– profili di diritto d’autore, in particolare le tematiche legate alla tutela delle opere generate da intelligenze artificiali offrendo delle risposte ad alcune domande all’apparenza semplici ma dall’impatto giuridico ed economico non scontato come Un’opera creata da un algoritmo può essere protetta da copyright? E, se sì, chi ne è il titolare?

– responsabilità penale e implicazioni legali, ossia i potenziali rischi e le responsabilità derivanti dall’uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale, con un focus su eventuali fattispecie di rilievo penale riassunti dalla domanda “Se la macchina realizza un reato, chi ne è responsabile?”

La serata proseguirà con una panoramica sullo stato attuale dell’intelligenza artificiale paragonata con il cervello umano, lo strumento più performante che la natura abbia attualmente creato, a cura dello Psicologo Silvano de Prospo dove ci si addentrerà nella contemporaneità del dibattito sugli effetti che le nuove tecnologie adattive o “auto didatte” possono avere in particolare sui giovani, sugli studenti e conseguentemente sulle accortezze che dovrebbero acquisire le famiglie e gli insegnanti per aiutare i figli nel loro percorso di crescita.

Mercoledì 21 maggio 2025

Programma:

Ore 21.00 Presentazione Upgrade del libro “Blockchain, criptovalute e NFT le nuove sfide del mercato dell’Arte” a cura degli Autori

Ore 21.30 Approfondimento sull’IA a cura di Silvano de Prospo Psicologo

Ore 22.00 Dibattito aperto con domande

Ore 22.30 Chiusura Lavori

Gli autori hanno dichiarato: ”Ringraziamo la Fondazione Fgs per averci richiamato questa volta all’interno del nuovo Spazio Lettura e la Città di Cassano Magnago per l’ospitalità.

Con questo upgrade vorremmo informare i Cittadini sulle novità legislative relative all’intelligenza artificiale applicate al mercato dell’arte e con il contributo di un rinomato psicologo potremo ampliare la discussione sulla realtà che gli studenti stanno affrontando nelle classi e che li accompagnerà nel loro prossimo approdo al mondo del lavoro”.

Lo Psicologo Silvano de Prospo ha dichiarato: ” Ringrazio anche io la Fondazione Fgs per aver predisposto un momento di confronto sulle implicazioni che l’intelligenza artificiale potrà avere nella crescita e nell’istruzione dei giovani e dei ragazzi. Andrea Pisani, consigliere comunale, ha aggiunto: “Questo incontro rappresenta una bella opportunità di approfondimento sul tema dell’intelligenza artificiale utilizzata nel settore artistico e creativo, alla luce delle nuove normative europee, e dell’impatto che la stessa sta avendo nella vita quotidiana dei nostri ragazzi.

Ringrazio sentitamente la Fondazione Fgs e il Dottor Marco Franchin per aver messo a disposizione questo nuovo spazio, aperto ed inclusivo dedicato esclusivamente ai Libri, per tutti i Cassanesi.

Per l’autunno è anche prevista settimanalmente l’apertura della biblioteca della Fondazione per la consultazione dei testi e nell’intenzione dei titolari vi è pure la costituzione di un gruppo di lettura imperniato sulla tematica delle diseguaglianze sociali, ad ulteriore riconferma del grande investimento sulla Cultura che questo luogo garantirà a tutta la cittadinanza.

Partendo da un libro si svilupperà una serata di formazione intellettuale che offrirà degli spunti di riflessione grazie alla presenza del Dottor De Prospo, psicologo dell’Asst Valle Olona.

Questo evento vuole essere il mio primo atto per concretizzare la volontà espressa dal Sindaco di creare un dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale che permetta alle famiglie di comprendere un fenomeno epocale che impatterà sul percorso di studio e di vita dei loro figli”.