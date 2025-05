Modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Milano –Treviglio–Brescia, Verona P.N e Milano –Voghera

Dal 19 maggio al 5 giugno 2025 sono previste importanti modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Milano – Treviglio – Brescia/Verona Porta Nuova e Milano – Voghera, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Milano Lambrate e tra Romano e Brescia.

Nel dettaglio, dal 19 al 31 maggio, i lavori a Milano Lambrate comportano la cancellazione del treno R 10911 nelle notti dal 19/20 al 23/24 e dal 26/27 al 30/31 maggio, con sostituzione tramite bus 911A tra Milano Centrale (partenza 23:55) e Milano Lambrate (arrivo 00:12). Lo stesso treno sarà inoltre cancellato tra Romano e Brescia nelle notti dal 26/27 maggio al 30/31 giugno e nei giorni dal 1° al 5 giugno, sostituito da bus 1911A.

Il treno R 10910, nei giorni dal 27 maggio al 5 giugno, sarà cancellato tra Brescia (partenza 03:25) e Treviglio (arrivo 05:15), anch’esso sostituito con bus 1910A. Modifiche anche per il treno RE 2347 (Milano Centrale – Voghera), che nei giorni 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29 e 30 maggio assume numerazione 87941 e parte in anticipo da Milano Centrale alle 22:49, fermando a Milano Lambrate alle 22:54/22:55. Nessuna variazione per le fermate successive.

Il treno RE 2648 sarà cancellato tra Milano Lambrate e Milano Centrale nei giorni 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 maggio. Il treno RE 2388, nelle notti 21/22, 22/23, 23/24, 28/29, 29/30 maggio e 30 maggio/1 giugno, anticipa di 3 minuti l’arrivo a Milano Centrale. In aggiunta, a causa di lavori già annunciati a Milano Rogoredo, nelle notti 19/20, 20/21, 26/27 e 27/28 maggio il treno arriverà a Milano Centrale alle 00:09.

I bus sostitutivi fermano nei piazzali antistanti le stazioni, con eccezioni per le seguenti località: Milano Centrale: via F. Filzi angolo Piazza Quattro Novembre, Milano Lambrate: Piazza Monte Titano, Morengo-Bariano: Via Locatelli (prima del sottopasso, fonderia Barianense), Ospitaletto-Travagliato: Rotonda via Martiri della Libertà, Brescia: uscita del sottopasso Via Sostegno.

Gli orari dei bus possono variare in base al traffico e non è consentito il trasporto di biciclette.

Per maggiori dettagli: sito RFI, canali Trenord, assistenza clienti e biglietterie.