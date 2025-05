Niente playoff per il Varese, a Gozzano termina 1-1

Il Varese è uscito dalla sfida disputata sul campo del Gozzano con un pareggio per 1-1.

Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, con azioni da una parte e dall’altra, nella ripresa a passare in vantaggio sono stati i biancorossi, al 28’ grazie ad un bel gol di testa segnato da Barzotti, assistito da Vitofrancesco. Il vantaggio della squadra allenata da mister Alessandro Unghero è durato poco, perché al 32’ è arrivato il pareggio del Gozzano con Bianchi. Nel finale i padroni di casa sono rimasti in 10 uomini a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata dal difensore Italiano. Il Varese ha provato a sfruttare la superiorità numerica e nel finale è andato vicino al gol-vittoria, con Mikhaylovskiy e Maccioni che hanno sprecato due ghiotte occasioni. Questo risultato non consente al Varese di giocare i playoff, complice il successo del Vado a Tortona per 2-0. Le semifinali playoff sono NovaRomentin-Lavagnese e Vado-Gozzano.

GOZZANO – VARESE 1-1 (0-0)

Marcatori: 28’ st Barzotti, 32’ st Bianchi

Gozzano (3-4-2-1): Aiolfi; Itaiano, Ori, Di Giovanni; Monteleone, Gemelli (19’ st Areco), Pennati (39’ st Carollo), Bianchi; Sangiorgio (25’ st Salducco), Pavesi (38’ st Dalmasso) ; Lischetti (45’+1’ st Pigato). A disp.: Ravarelli, Lattari, Fragomeni Hoxha. All.: Manuel Lunardon

Varese (3-5-2): Piras; Priola, Bonaccorsi, Mikhaylovskiy; Ferrieri, Vitofrancesco, Daqoune (37’ st Maccioni), De Angelis, Piccioli (22’ st Ropolo); Barzotti, Banfi. A disp.: Ferrari, Molinari, Marangon, Malinverno, Mazzola, Secondo, D’Iglio. All.: Alessandro Unghero

Arbitro: Gaetano Milone di Barcellone Pozzo di Gotto (Giuliano e Tarocchi)

Recupero: 0’+5’

Ammonizioni: Italiano e Sangiorgio (G), Piccioli (V)

Espulsi: 35’ st Italiano (G)

Angoli: 5-3

Note: campo in buone condizioni, giornata piovosa

RISULTATI 38° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

NovaRomentin – Asti 5-0, Bra – Sanremese 1-3, Cairese – Ligorna 4-1, Chieri – Borgaro 3-1, Chisola – Fossano 5-0, Derthona – Vado 0-2, GOZZANO – VARESE 1-1, Lavagnese – Saluzzo 0-0, Vogherese – Oltrepò 3-1

CLASSIFICA

Bra 78, NovaRomentin 71, Vado e Gozzano 65, Lavagnese 64, VARESE 62, Ligorna 58, Chisola e Saluzzo 50, Sanremese e Asti 45, Derthona 44, Oltrepò 40, Imperia 38, Vogherese e Cairese 37, Chieri 31, Borgaro 28, Fossano 26.