Operazione antidroga tra Busto e Gallarate: arrestato un 31enne con 7 chili di cocaina e 30mila euro in contanti

Lo scorso 30 aprile la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha tratto in arresto un trentunenne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, colto in possesso di ben 7 chili di cocaina, materiale inerente allo spaccio e oltre 30mila euro in contanti, evidente provento del traffico illecito di droga.

Una fonte confidenziale aveva segnalato agli investigatori del commissariato di Busto Arsizio la presenza di movimenti sospetti nelle zone boschive del basso Varesotto, attività verosimilmente riconducibili ad una attività di spaccio da parte di un soggetto domiciliato nell’alto milanese a Cesano Maderno. Il sospetto, poi trasformato in certezza, era che il 31enne si occupasse di rifornire gli spacciatori nei boschi.

L’auto come magazzino e l’attività di rifornimento dei pusher nei boschi

Sulla scorta della segnalazione ricevuta, gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio hanno effettuato una serie di approfondimenti investigativi che hanno consentito di individuare due auto sospette nella zona indicata dalla fonte confidenziale e monitorarne i movimenti. È emerso che una di queste vetture, lasciata stabilmente parcheggiata, fungeva da magazzino della droga, mentre la seconda veniva utilizzata per gli spostamenti e la consegna ai pusher.

Gli operatori, pertanto, hanno proceduto al pedinamento ed al controllo di quest’ultima vettura e del conducente nei pressi di Gallarate, attività che ha consentito di individuare, occultato in un vano ricavato nel tunnel del cambio dell’auto, un panetto di oltre un chilo di cocaina.

La complessa combinazione di tasti per aprire il vano della cocaina

La successiva perquisizione del veicolo utilizzato come magazzino ha consentito di sequestrare altri 6 chili di cocaina di ottima qualità, anche questi occultati all’interno di una intercapedine ricavata sotto il sedile posteriore. A rendere difficoltosa l’individuazione dei nascondigli il fatto che l’apertura di tali vani era possibile solamente agendo simultaneamente su una serie ben determinata di pulsanti del sistema di condizionamento dei veicoli.

Gli investigatori hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo. A seguito della perquisizione presso la sua abitazione hanno rinvenuto e sequestrato, occultati all’interno di una intercapedine ricavata sotto il piano cottura, oltre 30.000 euro in contanti, evidente provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato poi portato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un sequestro importante

Oltre a sgominare una possibile pedina dello spaccio boschivo il sequestro è molto rilevante. Infatti, il valore della cocaina può variare a seconda della purezza, della zona geografica e del mercato. Tuttavia, in generale, il prezzo medio della cocaina sul mercato illecito in Italia è indicativamente di: 40.000 – 60.000 euro per chilogrammo, a seconda della qualità e del canale di distribuzione. Se prendiamo come riferimento un prezzo medio di 50.000 euro per chilogrammo, il valore di 7 chili di cocaina potrebbe aggirarsi intorno ai 350.000 euro.