Paolo Cerabolini è il nuovo presidente del Lombardia aerospace cluster

Paolo Cerabolini è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Lombardia aerospace cluster (LAC) per il triennio 2025-2027. La nomina è avvenuta durante la riunione di insediamento del nuovo consiglio direttivo, tenutasi dopo l’assemblea al Centro congressi Ville Ponti di Varese. Cerabolini succede ad Angelo Vallerani, che ha concluso il proprio mandato dopo anni alla guida del Cluster. Attualmente Head of funding programs and institutional relations all’interno del chief technology office di Thales Alenia Space Italia per Leonardo Divisione Spazio, Cerabolini ha una lunga esperienza nel settore aerospaziale.

Laureato in ingegneria elettronica, ha iniziato il proprio percorso professionale in OHB Italia, azienda specializzata nella realizzazione di satelliti e payload scientifici, dove ha ricoperto il ruolo di head of research and Innovation.

In seguito è approdato in Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), attiva nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali. Cerabolini ha avuto un ruolo fondamentale anche nella nascita del Lombardia Aerospace Cluster: ne ha contribuito alla costituzione nel 2009 e ha fatto parte del Consiglio Direttivo fino al 2011, assumendo poi il coordinamento del Nucleo Tecnico Scientifico per l’area spazio.

RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE

Nel suo primo intervento da presidente, Cerabolini ha sottolineato l’importanza strategica del settore per la Lombardia: «Assumere la guida del Lombardia Aerospace Cluster significa raccogliere la sfida di rappresentare un settore strategico per lo sviluppo industriale e tecnologico della regione. Il mio impegno sarà volto a rafforzare il posizionamento internazionale del sistema aerospaziale lombardo, sostenendo le PMI nel dialogo con i grandi player globali. Vogliamo accelerare i percorsi di innovazione, migliorare le capacità tecnologiche delle imprese e rilanciare i gruppi di lavoro tematici del Cluster».

Un focus particolare sarà dedicato allo sviluppo della Space Economy e alla gestione delle risorse europee per la difesa comune, due ambiti che, secondo Cerabolini, ridefiniranno le traiettorie dell’innovazione e influenzeranno profondamente le future politiche industriali dell’Unione Europea.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il nuovo consiglio direttivo è composto da: Andrea Bellagamba (Thales Italia), Riccardo Busca (Leonardo Divisione Velivoli), Paolo Maria Cappello (SEA Milan Airports), Paolo Cerabolini (Presidente, Thales Alenia Space Italia per Leonardo Divisione Spazio), Roberto Garavaglia (Leonardo Divisione Elicotteri), Paola Margnini (Confindustria Varese), Tiziana Mantovani (Aerea Spa), Massimo Maronati (Grammelot Srl), Sabrina Merletti (Merletti Srl), Riccardo Mona (Secondo Mona Spa), Giovanni Pareschi (INAF – Osservatorio Astronomico di Brera), Giuseppe Sala (Politecnico di Milano), Sabrina Salomone (Italiana Ponti Radio Srl), Tommaso Tirelli (Aidro Srl) e Angelo Vallerani (OHB Italia Spa). Giulia Fornara è stata confermata nel ruolo di segretario e cluster manager.

LA SODDISFAZIONE DI VALLERANI

Il Lombardia Aerospace Cluster rappresenta oggi una delle realtà più rilevanti a livello nazionale nel comparto aerospaziale. Fondato nel 2009 su iniziativa di otto imprese e Confindustria Varese, conta oggi 116 imprese associate. Il sistema aerospaziale lombardo comprende complessivamente 215 imprese con circa 21.800 addetti, un fatturato annuo di 6,3 miliardi di euro e un export vicino ai 2 miliardi di euro, in crescita del +7,27% rispetto al 2023 (dati provvisori 2024).

Nel suo intervento di commiato, il Past President Angelo Vallerani ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti: «Concludo questo lungo mandato con grande orgoglio. Abbiamo consolidato il ruolo del Cluster come punto di riferimento per l’ecosistema aerospaziale lombardo. Ringrazio tutti i consiglieri e i soci per la fiducia e la collaborazione. A Paolo Cerabolini, professionista di grande esperienza e visione, auguro buon lavoro per le sfide future».