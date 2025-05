Papini: “Per Monvalle uno sportello bollette come quello di Arona”

Uno sportello dedicato alle bollette per aiutare i cittadini in questo passaggio delicato, sul modello di quanto avviato dal Comune di Arona. È questa una delle proposte contenute nelle mozioni presentate dal gruppo di minoranza “Monvalle da vivere” in vista del prossimo consiglio comunale.

Il documento è ispirato, come spiega il capogruppo Riccardo Papini, a «un importante emendamento proposto dall’onorevole Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona e Presidente della Commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo, riguardo la possibilità di passare fino al 30 giugno 2025 dal “Mercato libero” al “Servizio a tutele graduali” per risparmiare notevolmente sul costo delle bollette che ogni famiglia deve sostenere mensilmente. L’idea sarebbe di costituire, come ha fatto il Comune di Arona, uno sportello ad hoc per assistere le persone meno avvezze a questo delicato ma decisivo passaggio».

«Monvalle ha l’opportunità di fare il salto di qualità e prendere spunto da modelli virtuosi: ora sta alla maggioranza decidere se continuare sul solco tracciato finora o aprire le porte all’innovazione per fare una piccola ma decisiva rivoluzione nel nostro paese» conclude il Capogruppo Papini.

Altre due mozioni presentate da “Monvalle da Vivere” riguardano «l’istituzione di una via, piazza o qualsiasi luogo pubblico ai “Martiri delle Foibe” vista – aggiunge Papini – la notevole importanza storica che ha assunto l’argomento negli ultimi anni e la sempre maggior necessità di sensibilizzare gli abitanti del nostro Comune; la seconda ha la medesima finalità e motivazione ed è dedicata alle “Vittime della Shoah”».