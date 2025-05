Pranzo in campagna: un’occasione per solidarietà e buon cibo a Morosolo

Lunedì 2 giugno 2025, alle 12:30, l’Oratorio di Morosolo ospiterà un pranzo speciale all’insegna della solidarietà. Il Pranzo in Campagna è un evento organizzato con lo scopo di raccogliere fondi a favore delle monache Clarisse del Monastero di Cortona, per contribuire al rifacimento degli infissi del loro convento.

«Il 12 maggio 1984 partiva da Varese Fiorenza (per tutti “Fiore”) per entrare nel Monastero delle Clarisse di Cortona dove prendeva il nome di suor Chiara Serena. La accompagnavano i parenti e gli amici dell’Oratorio di Biumo Superiore, i colleghi infermieri della Terapia Intensiva e della Cardiochirurgia dell’ospedale di Varese. Un rapporto che non si è mai interrotto con lei e il Monastero anche quando, dopo aver lottato per 18 anni contro la malattia (diceva “sono una malata sana”!) ci lascia nel 2019 – spiegano gli organizzatori -. Gli amici e i parenti continuano oggi a frequentare il Monastero per la celebrazione del Triduo Pasquale con le monache, per festeggiare l’Epifania (Befana compresa), per incontrarle, per aiutare a sistemare il giardino o per dipingere le inferriate, per godere qualche giorno di pace, per vedere le bellezze naturali ed artistiche toscane. La loro accoglienza ci lascia sempre sorpresi e stupefatti e i loro volti ci fanno compagnia, tanto da essere desiderosi di tornare. A loro affidiamo spesso tante persone e tante cose che ci stanno a cuore».

«In questo momento le suore devono affrontare una spesa straordinaria per il rifacimento di tutti gli infissi secondo indicazione delle belle arti, per cui abbiamo pensato di organizzare questo “pranzo in campagna” in modo da poter offrire un contributo, magari anche piccolo ma sempre utile e per far conoscere la loro realtà», continuano gli organizzatori dell’evento.

Il menù, proposto al costo di €30 a persona, prevede un pranzo gustoso e ricco, con:

Aperitivo

Pasta all’amatriciana

Grigliata mista

Dolce o gelato

Vino e acqua

Un’opportunità per condividere un momento conviviale in un ambiente familiare e accogliente, tutto mentre si contribuisce a un progetto importante di restauro e mantenimento del Monastero, che ospita le Clarisse. Il ricavato sarà interamente devoluto alle monache per finanziare il rifacimento degli infissi, un intervento necessario per preservare l’integrità del loro luogo di vita e di preghiera.

Come partecipare

Le prenotazioni sono aperte fino al 25 maggio 2025. È possibile prenotarsi compilando il modulo di iscrizione tramite QR Code presente sul volantino o utilizzando il link fornito (QUI).

Se non si può partecipare direttamente all’evento, c’è la possibilità di contribuire comunque alla causa con la formula “ASSENTE MA PRESENTE”, versando la propria quota attraverso Satispay. Il contributo può essere inviato a Giovanna Luca (333.1209588) o a Lago Marilisa (339.8332763).

Un’occasione per gustare piatti tipici e contribuire a una causa di grande valore.