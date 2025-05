Recuperata barca ribaltata sul lago Maggiore a Suna

Alle 11 di oggi, giovedì 8 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti al largo di Suna, sul Lago Maggiore, per il recupero di un’imbarcazione ribaltata. Le squadre, partite dalla sede centrale, hanno operato con un gommone e un’autogru.

La squadra nautica dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’imbarcazione in acqua e preparato le manovre per il recupero, concluso con il posizionamento a terra grazie all’autogru. Fortunatamente, nessuna persona risulta coinvolta nell’incidente.

Sul posto presente anche la Guardia Costiera di Lesa, che ha monitorato le operazioni.

Anche i vigili del fuoco di Varese sono attivi sul Verbano: pochi giorni fa proprio nel corso di un addestramento arrivarono in acque piemontesi per prestare soccorso ad una persona in barca