“Se arriverà una serie A unica, ci saranno anche i Mastini”

Tra due anni l’hockey italiano potrebbe riformare una Serie A unica. E in quel caso i Mastini sono pronti a partecipare. Lo ha detto il presidente giallonero Carlo Bino, nel corso di un incontro con la stampa convocato per fare il punto della situazione dopo un mese e mezzo dal termine del campionato IHL conclusosi, per Varese, in semifinale.

«Abbiamo partecipato a una riunione a Peschiera del Garda insieme alla federazione e a tutte le squadre di ALPS e di IHL. In quella sede ci è stato detto di voler arrivare, nel giro di due anni, a un torneo a 12 squadre che, quindi, conterrebbe anche alcuni team attualmente in IHL. Tra quelli c’è anche il nostro, sia perché ci interessa dal punto di vista sportivo, sia perché a livello di budget non c’è molta differenza tra quello che raccogliamo ora e quello per disputare una Alps dignitosa. Però attendiamo che questa promessa venga ufficializzata per muoverci direttamente».

Intanto però l’attenzione della società è focalizzata sull’oggi, o meglio sulla stagione 2025-26 che ripartirà con Claude Deveze – il “Deveze III” – alla guida tecnica. Con una premessa: «Mi preme dire una cosa, prima di tutto – spiega Bino – In questo triennio la società è partita con un nuovo progetto che ha coinvolto la parte sportiva, i tifosi, gli sponsor e la città intera. Siamo molto contenti di questo e ripartiamo con un nuovo orizzonte triennale improntato sulle persone che hanno il “cuore giallonero”. Chiunque verrà qui a giocare è perché lo vuole fortemente, ed è bello che tanti si stanno proponendo per la maglia dei Mastini, perché considerano Varese una piazza e una arena di riferimento per il nostro campionato».

LA SCELTA DEVEZE

Il ritorno di Deveze sul pancone giallonero è senza dubbio una scelta molto rilevante. «Claude ha voluto fortemente tornare a Varese dopo le due stagioni passate fuori, si sente uno di Varese e ha anche la competenza per lavorare alla costruzione della squadra, specie per quanto riguarda gli stranieri. La scelta di richiamarlo è stata condivisa con Malfatti ma ho spinto molto per il suo ritorno: avevamo lasciato un po’ le cose a metà nonostante il nostro rapporto sia sempre stato ottimo. Deveze sa vincere e gestire il gruppo, ci permette di non ripartire da zero e comunque è convinto anch’egli di tornare. Siamo convinti che sia l’uomo giusto per gestire i rapporti oltre che la squadra sul ghiaccio».

TANTE CONFERME

A livello di squadra, tutto lascia pensare che in giallonero ci saranno numerose conferme a partire dal gruppo dei veterani dove l’unica eccezione è quella di Edoardo Raimondi che si è appena ritirato. I regolamenti consentiranno due stranieri e un ucraino in quota “italiani”: la conferma di Maekinen in difesa è praticamente certa mentre senza il terzo straniero diventa più difficile quella di Kuronen. E poi c’è Rocco Perla ancora impegnato in Finlandia con il servizio militare: «Rocco ha contratto per l’anno prossimo, purtroppo non abbiamo ancora previsione su quando terminerà la naja, vedremo come andrà. Lui non si può allenare sul ghiaccio in questo momento ma a livello fisico e atletico è ben preparato».

IL PROGRAMMA

La squadra inizierà ufficialmente ad allenarsi il prossimo 25 agosto, ma Deveze tornerà in pianta stabile in città dal mese di giugno e quindi stabilirà una serie di accordi personali con i giocatori per il percorso che li porterà sino al raduno. «L’intenzione è quella di chiudere la rosa entro i primi di giugno, al massimo a metà del mese – conclude Bino – in anticipo rispetto allo scorso anno».