Festa a sorpresa al palaghiaccio per la partita d’addio di Edoardo Raimondi

Da un lato i Mastini in maglia gialla, dall’altro i Mastini in maglia nera. Nel mezzo un Mastino – la “emme” maiuscola non è un refuso – con la divisa bianca. Sulla schiena di tutti il numero 91 e il cognome, “Raimondi”, che è poi quello del giocatore in bianco, il festeggiato.

Edoardo Raimondi si è ritirato dall’hockey giocato con la conclusione del campionato dei gialloneri ma non si sarebbe mai aspettato una partita d’addio di questa portata. Ignaro di quasi tutto, Edo si è recato all’Acinque Ice Arena per una sgambata e si è ritrovato uno show in piena regola all’uscita dagli spogliatoi.

La sua maglia bianca, speciale, gli ha consentito di giocare di volta in volta con entrambe le squadre così da “accontentare” tutti i compagni accorsi a fargli onore. L’ingaggio insieme alla famiglia, i rigori tutti affidati a lui e il tabellino marcatori – il risultato è irrilevante – riempito solo con il suo nome perché, come detto, ogni hockeyista in pista era identificato con il cognome Raimondi sulla schiena.

Una festa in piena regola, con un grande striscione di ringraziamento appeso davanti alla Curva Nord, quella che per tanti anni ha ruggito il suo cognome, quello di un ragazzo nato in Trentino ma trasferitosi presto a Varese dove è cresciuto tifando i Mastini, osservando i campioni che prima di lui hanno vestito il giallonero e “rubando” i segreti del mestiere. Poi la lunga trafila nei campionati svizzeri e dal 2018 il ritorno a casa per tutte le ultime stagioni culminate con la doppietta IHL-Coppa Italia del 2023. Un epilogo perfetto per un Mastino vero, un compagno di squadra fedele, un uomo significativo. Buona vita, caro Edo.